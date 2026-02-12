“젠슨 황이 입 댄 생수병에 열광” 안현모, APEC 국제회의 비하인드 공개

방송인 안현모가 APEC 국제회의 참석 당시 젠슨 황 엔비디아 CEO와 있었던 일화를 공개했다.

지난 11일 MBC ‘라디오스타’ 방송분에 영화평론가 이동진, 방송인 안현모, 과학 커뮤니케이터 궤도, 래퍼 넉살이 출연하는 ‘투머치 TALK GPT’ 특집으로 꾸며졌다.

지난 11일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’에서 젠슨 황 엔비디아 CEO와의 일화를 공개한 안현모. 라디오스타

안현모는 지난해 경주에서 개최된 ‘APEC CEO Summit Korea 2025’에서 진행을 맡아 젠슨 황과의 경험을 풀었다.

MC 김구라가 “젠슨 황에게 생수를 도둑맞고 인생 역전을 꿈꿨다던데?”라고 묻자, 그는 당시 상황을 웃으며 설명했다.

그는 “젠슨 황이 등장하는 순간부터 깜짝 놀랐다”며 트레이드 마크인 가죽 재킷이 아닌 정장을 입어 영화배우 로버트 드 니로를 연상케 하는 우아한 분위기가 느껴졌다고 전했다.

이어 시작된 연설에서 프롬프터 없이 직접 슬라이드를 넘기며 40분 넘게 연설을 진행했다고 회상했다. 발표 중 생수를 찾기 위해 안현모가 있는 단상에 있는 생수를 가져갔다고.

젠슨 황은 생수를 마시고 내려놨다. 생수가 있던 곳에는 코트, 텀블러 등 개인 물품과 함께 있어 이야기를 들은 MC들은 “마이(MY) 에비앙”이라고 장난했다.

안현모는 “순간 여러 생각이 스쳤다”고 고백했다. 먼저 내가 마시던 거라고 착각했고, 두 번째는 비싼 물이라 마신 거라고, 세 번째는 중고 사이트에 올려야 하나 고민했다고 말했다.

이동진은 “생수병 버렸나”고 물었고, 출연진들은 “나라면 챙겼다”고 동조했다. 안현모가 체액이 묻었으니 그냥 놔뒀다고 전했지만, 넉살은 “젠슨 황 기운이 담긴 머니 성수다”고 덧붙였다.

대화는 DNA 이야기로 번지며 머라이어 캐리와 김정은을 언급해 웃음을 더했다.

