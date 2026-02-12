WHO, 탈퇴한 미국에 "코로나19 정보는 주고 가라" 촉구

이도연 기자 = 세계보건기구(WHO)가 지난달 이 기구를 탈퇴한 미국에 코로나19 대유행(팬데믹)의 정보를 공유하라고 촉구했다.



AFP통신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 11일(현지시간) 기자회견에서 미국이 탈퇴할 때까지 코로나19 정보를 전혀 넘겨주지 않았다며 이같이 요구했다.

세계보건기구(WHO)가 지난달 이 기구를 탈퇴한 미국에 코로나19 대유행(팬데믹)의 정보를 공유하라고 촉구했다. 사진은 스위스 제네바에 위치한 WHO 본부 모습. AP연합뉴스

그는 일부 국가들이 공개적으로 "(코로나19의) 기원에 대한 정보가 있다고 말했고, 특히 미국이 그랬다"고 말했다.



이어 WHO가 수개월 전 미국 고위 당국자에게 서한을 보내 '가진 어느 정보라도 공유해달라'고 촉구했으나 "아무 정보도 받지 못했다"고 덧붙였다.



그는 "코로나19의 기원에 대한 결론이 아직 나지 않았으므로 그들이 정보를 공유하기를 바란다"며 "무슨 일이 일어났는지를 알면 다음 팬데믹을 막는 데 도움이 될 것"이라고 강조했다.



그러면서 코로나19의 기원에 대한 정보를 보유한 다른 국가들에도 이를 공유해달라고 요청했다.



마리아 반 커코브 WHO 전염병·유행병 위협 관리 국장은 미국을 포함해 정보가 있다는 모든 정부와 후속 조치를 논의하고 있지만, 공개된 자료 외에는 해당 정보를 확보하지 못했다고 밝혔다.



코로나19로 인해 전 세계에서 감염 사망이 확인된 이들만 700만명이 넘고 경제가 초토화됐으며 보건 체계 등이 마비됐다.



이 바이러스는 2019년 말 중국 우한에서 처음 발생했으며, 그 기원을 규명하는 것이 앞으로 있을 팬데믹 예방의 핵심으로 평가된다.



미국 도널드 트럼프 행정부는 코로나19 바이러스가 중국 우한의 바이러스 연구소에서 유출된 것이라는 입장을 유지해왔다.



트럼프 대통령은 1기 당시인 팬데믹 발생 직후 중국이 인위적으로 바이러스를 만들었다는 주장과 함께 중국 책임론을 제기한 바 있다.



2기 출범 후인 지난해 4월에도 백악관은 홈페이지에 '실험실 유출'이라는 제목으로 2020년 팬데믹을 일으킨 바이러스가 야생동물에서 인간으로 전염된 것이 아니며 우한 바이러스연구소(WIV)에서 유출된 것이라는 내용의 글을 실었다.



앞서 지난달 미국은 WHO의 코로나19 팬데믹 대응을 문제 삼아 이 기구를 공식 탈퇴한다고 통보했다.



마코 루비오 미 국무부 장관과 로버트 F. 케네디 주니어 미 보건복지부 장관은 22일 성명을 통해 WHO가 코로나19 팬데믹 기간 대응에 실패했으며, 이로 인해 미국 국민이 받은 피해를 바로잡기 위해 탈퇴한다고 밝혔다.

<연합>

