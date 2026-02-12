삼성전자 '17만전자' 등극…또 사상최고가

박주연 기자 = 삼성전자가 '17만전자'에 등극하며 사상 최고가를 다시 썼다.

12일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 이날 오전 9시39분 유가증권시장에서 전 거래일보다 3.69% 오른 17만4000원을 나타내고 있다.

한국거래소 기준으로 삼성전자가 17만원선을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 넥스트레이드 기준으로는 지난 9일 장중 17만원을 터치했다.

지난 11일(현지시간) 미국 증시에서 마이크론 등 반도체 업종이 강세를 보이고, 필라델피아 반도체지수가 2%대 오른 것이 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 반도체 등 소수 종목이 장중 코스피 상승을 견인해가는 흐름을 보일 전망"이라며 "마이크론의 9%대 주가 폭등 소식은 삼성전자, SK하이닉스에 호재"라고 평가했다.

이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자가 미국 어플라이드 머티어리얼즈의 7조원 규모 반도체 R&D 허브 'EPIC 센터' 창립 멤버로 합류했다"며 "이번 합류는 패키징 협력을 넘어 전공정까지 확대된 통합 기술 동맹으로, 초격차 확보를 위한 전략적 포석"이라고 평가했다.

