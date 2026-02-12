커피 '나오셨습니다→'나왔습니다'…10명 중 9명 "과도한 높임 고쳐야"

김주희 기자 = "커피 나오셨습니다"와 같은 과도한 높임 표현에 대해 국민들이 개선이 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다.

문화체육관광부와 국립국어원은 '개선이 필요한 공공언어 국민 설문조사' 결과를 12일 발표했다.

이번 조사는 언론·방송 및 유튜브 등에서 무분별한 외국어와 차별적 표현, 문법 오류 등이 지속됨에 따라 발생하는 국민의 언어적 불편을 해소하기 위해 진행됐다.

지난해 12월 24일부터 30일까지 전국 14세 이상 79세 이하 남녀 3000명을 대상으로 진행했고, 조사 문항은 방송, 언론, 누리소통망(SNS) 등 국민 언어생활에 영향을 미치는 매체에서 자주 접하는 어려운 어휘와 잘못된 표현 30개를 바탕으로 구성했다.

조사 결과 총 30개의 어려운 어휘, 잘못된 표현에 대해 '바꿔야 한다고 생각한다'는 응답 비율은 평균 61.8%로, 쉽고 바른 말을 사용하자는 응답이 전체적으로 많았다.

특히 13개 항목은 70% 이상, 그중 5개 항목은 80% 이상의 응답자가 바꾸어 써야 한다고 답하는 등 개선 요구가 높았다.

개선해야 한다는 응답이 가장 높게 나타난 항목은 '그 제품은 품절이십니다', '커피 나오셨습니다' 등 '과도한 높임 표현'으로, 응답자의 93.3%가 바꾸어 써야 한다고 답했다. '-시-'는 문장의 주어 또는 주체를 높이는 요소이므로 사람이 아닌 사물이 주어인 문장에서 사용하는 것은 과도한 높임 표현이다.

다음으로는 어법 오류 중 하나인 '되-돼' 혼동(90.2%)을 개선해야 한다는 응답이 많았다. '-충'(87.1%)과 '장애를 앓다'(78.7%)와 같은 혐오·차별 표현 역시 개선이 필요하다는 응답이 높은 비율을 차지했다.

'염두에 두다' 사용 오류(74.8%)와 '(알아)맞추다-(알아)맞히다' 혼동(71.2%)과 같은 어법 오류도 개선이 필요한 항목으로 지적됐다.

선정된 표현과 사용법 등에 대한 자세한 내용은 국립국어원과 쉬운 우리말을 쓰자 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부와 국어원은 이번에 선정된 '개선이 필요한 공공언어 30선'을 바탕으로 대대적인 대국민 인식 개선 운동을 추진한다.

유명 문화 예술인이 참여하는 '쉬운 우리말 다짐 이어가기(챌린지)'와 더불어 젊은 세대에게 친숙한 짧은 영상(쇼츠, 릴스 등) 등을 제작·배포해 바른 우리말 사용의 중요성을 알릴 계획이다.

또한 국민이 일상 속 잘못된 언어 사례를 직접 제보할 수 있도록 국립국어원 누리집에 '공공언어, 방송언어 개선 국민 제보' 게시판을 운영하고, 제보된 내용은 심의를 거쳐 향후 정책 수립에 적극 반영할 예정이다.

<뉴시스>

