킨텍스, 설 맞이 나눔 행사 개최… 취약계층에 온정 전달

킨텍스는 12일 설 명절을 맞아 고양시 내 취약계층을 대상으로 2천 명 분의 명절 음식을 전달하는 나눔 행사를 개최했다.

이번 행사는 이민우 신임 대표이사 취임 후 진행된 첫 번째 사회공헌활동으로 소외된 이웃과 온정을 나누고 지역과 함께 성장하는 기관의 역할을 다하기 위해 진행됐다.

이민우 킨텍스 대표이사(왼쪽 네 번째)가 설맞이 나눔 행사 물품 전달에 앞서 임직원 등과 함께 기념촬영을 하고 있다. 킨텍스 제공

킨텍스는 이번 나눔 활동을 위해 지역 내 복지 인프라와 긴밀히 협력, 특별히 지원 규모를 지난해보다 2배 확대했다. 기존의 대화·일산·덕양 노인종합복지관 3곳 외에 고양시장애인복지관, 문촌·일산 종합사회복지관, 독거노인 반찬 나눔 봉사단인 ‘꿈터’ 등 총 7개 전문 복지 기관 및 단체를 통해 물품을 전달했다.

이로써 수혜 대상을 기존 노인 계층에서 장애인 가정 및 취약계층 아동 가정까지 크게 늘렸다.

이번 설 나눔 행사 외에도 킨텍스는 다양한 사회공헌활동을 진행하며 실질적인 ESG 경영 실천으로 외연을 확장하고 있다. 특히 마이스(MICE) 기관으로서 보유한 자원을 활용해 상생 모델을 구축해 가고 있는 것이 특징이다.

최근 상징적인 사례는 전시장 공간의 장점을 살린 ‘중증장애인 일자리 카페’ 운영이다. 킨텍스는 중증장애인의 자립 기반을 마련하기 위한 일자리 창출 카페 ‘아이갓에브리씽(I got everything) 킨텍스타워점’을 개점했다.

킨텍스는 공간을 무상으로 임대하고 인테리어와 장비 구축도 지원했다. 이로 인해 취약계층의 안정적 자립기반을 제공하며 이는 공공 인프라를 지역사회에 환원한 대표적인 사회적 가치 실현 사례다.

환경과 사회적 책임을 결합한 지역 축제 ‘킨(KIN)밤 지새우고’도 킨텍스 ESG 경영의 주요 모델이다. 다회용기 사용을 통한 환경 보호와 경력 보유 여성의 운영 참여를 통한 고용 창출, 행사 수익금 기부를 결합해 지역 축제를 통한 사회적 가치를 실현하고 있다.

이 외에도 하절기 폭염 대비 아동 응급키트 지원, 지역 내 생태숲 정화 활동, 청소년 대상 MICE 산업 진로 체험 프로그램 운영 등 킨텍스는 복지·환경·교육 전 분야에서 ESG 가치를 반영한 활동을 이어가고 있다.

이민우 킨텍스 대표이사는 “킨텍스가 보유한 자원과 인프라를 지역사회에 환원하는 것은 공공기관으로서 수행해야 할 당연한 책무”라며 “이번 설 명절 나눔을 시작으로 지역사회에 실질적이고 지속적인 도움이 될 수 있는 활동들을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

