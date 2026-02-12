軍, 코브라 이어 수리온 헬기 200여대도 비행 중단

김근주 김철선 기자 = 군이 국산 기동헬기 수리온 비행을 전면 중단하고 긴급 안전 점검을 진행 중인 것으로 전해졌다.



12일 군과 한국항공우주산업(KAI)에 따르면 육군과 해병대는 전날 야간부터 예하부대 수리온 계열 헬기들의 비행을 전면 중단시키고 특별 안전 점검을 실시하고 있다.



지난 10일 경남소방본부가 운용하는 수리온 헬기가 비행 중 수평 안전판이 탈락해 예방착륙을 하는 사고가 발생했는데, 군이 운용하는 수리온 계열 헬기에 대해서도 해당 부품에 대한 점검이 필요해 비행이 중단됐다.



수평 안전판은 헬기 꼬리 날개의 한 부분으로, 항공기가 비행할 때 균형을 잡아주는 역할을 한다.



현재 우리 군은 수리온 계열 헬기 약 200대를 운용 중인 것으로 알려졌다.



제조사 KAI는 기술진을 급파해 군 수리온 헬기 안전 점검을 지원하고 있으며, 군은 안전에 이상이 없는 것으로 확인된 헬기의 비행을 순차적으로 재개할 예정이다.



수리온은 2006년 개발을 시작한 첫 국산 기동헬기로, 2012년부터 육군에 실전 배치됐다.



길이 19ｍ, 높이 4.5ｍ, 최대속력 시속 272㎞로, 미군의 대표적인 기동헬기 UH-60 블랙호크급 이상의 성능을 갖춘 것으로 평가된다.



수리온은 군 병력수송과 화물운송뿐만 아니라 상륙기동헬기 '마린온', 의무후송헬기 '메디온' 등 다목적 기동헬기로도 개발돼 운용되고 있으며, 경찰과 소방에서도 치안 활동과 산불 진화, 인명구조 등을 위한 관용헬기로 사용하고 있다.



현재 수리온은 200여대 규모로, 2030년에는 300대 이상의 수리온 헬기가 국내에 배치될 예정이다.



군은 지난 9일 공격헬기 AH-1S(코브라) 추락 사고 이후 코브라 헬기 60여대의 비행을 모두 중단한 상태다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지