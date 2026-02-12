경북 설 명절 하루 평균 화재 9.5건…부주의 절반 이상

경북소방본부는 설 연휴 기간 화재 예방을 당부했다.

12일 경북소방본부에 따르면 지난해 설 연휴 기간 발생한 화재 관련 출동은 235건으로 집계됐다. 최근 3년간(2023~2025년) 설 연휴 기간 도내에서 발생한 화재는 총 134건이다. 하루 평균 9.5건의 화재가 발생한 셈이다.

특히 지난해 설 연휴 기간에는 모두 59건의 화재가 났다. 발화 원인을 분석한 결과 부주의 33건(55.9%)과 전기적 요인 13건(22.0%), 기계적 요인 5건(8.5%), 기타 8건(13.6%) 순으로 나타났다. 전체 화재의 절반 이상이 부주의로 발생한 것이다.

지난해 발생 건수는 전년 대비 증가했다. 인명피해는 1명으로 전년과 동일한 수준을 유지했지만 재산피해는 2억3408만원에서 3억5798만원으로 1억2390만원 많았다.

경북소방본부는 설 연휴 기간 조리 증가와 전열기기 사용 확대, 장시간 외출 등으로 화재 위험이 커지는 만큼 다음과 같은 화재 예방 수칙 준수를 당부했다. 외출 또는 취침 전 가스·전기 차단 여부 확인과 문어발식 콘센트 및 노후 전기기기 사용 자제, 음식물 조리 중 자리 비우지 않기, 전열기기 주변 가연물 제거, 사용하지 않는 전기제품 플러그 뽑기 등이다.

박성열 경북소방본부장은 “설 연휴는 가족과 함께하는 소중한 시간이지만 작은 부주의가 대형 화재로 이어질 수 있다”면서 “주민 모두가 기본적인 화재 예방 수칙을 철저히 지켜 안전하고 평온한 명절을 보내길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지