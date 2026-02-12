이해인, 40억 건물주 고백 “32억 대출…이자 계산하다 밤새워”

사진=이해인 SNS

배우 겸 유튜버 이해인이 40억원대 건물주가 된 후 솔직한 심정을 전했다.

이해인은 지난 11일 자신의 인스타그램을 통해 "40억 건물의 현실. 32억 대출... 계약서 쓰던 날 손 떨렸다"라고 고백했다.

이날 영상에서 이해인은 "40억 건물 샀다고 하면 다들 부러워하지 않나. 근데 사실 32억은 대출"이라고 했다.

이어 "솔직히 나도 무섭다. 처음 계약서 사인할 때 손 떨렸고 밤에 잠도 안 왔다. '내가 이걸 감당할 수 있을까' 싶어서 그날 밤 이자 계산하다가 밤을 새웠다"고 했다.

그러면서 "솔직히 도망치고 싶었지만 도망치지 않았다. 32억 빚도 내 인생의 일부, 인생 투자라고 생각한다"고 했다.

그는 "잘 지켜내서 나만의 길을 더 크게 만들겠다. 생계형 건물주 응원해 달라"고 덧붙였다.

앞서 이해인은 지난해 자신의 유튜브 채널에 공개한 ‘40억 자산가와 결혼했습니다’라는 제목의 영상을 통해 40억 원대의 건물을 매입하는 과정을 공개했다.

한편 이해인은 2005년 CF로 연예계에 데뷔했다. 그는 2010년 tvN 시트콤 '재밌는 TV 롤러코스터' 속 '남녀탐구 생활 '코너를 통해 얼굴을 알렸다. 현재 유튜브 채널을 운영하며 대중과 소통하고 있다.

