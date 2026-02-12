자영업자 대출, 소득의 3.4배…非자영업자 2.2배보다 높아

한지훈 기자 = 국내 자영업자들의 소득 대비 가계대출 비율(LTI)이 비(非) 자영업자보다 크게 높은 것으로 나타났다.



12일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 한국은행에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 3분기 말 기준 자영업자 LTI는 343.8%에 달했다.

서울 시내 한 은행 대출 창구에서 한 시민이 상담을 받고 있는 모습. 뉴스1

평균적으로 소득보다 3.4배 많은 빚을 지고 있다는 의미다.



지난해 3분기 말 자영업자 전체 가계대출은 1천72조2천억원으로 역대 최대였다. 차주 수는 308만5천명으로 집계됐다.



다만, 자영업자 LTI는 지난 2017년 말 365.7%로, 2012년 통계 편제 이후 최고를 기록한 뒤 추세적으로 하락하는 흐름을 보여왔다.



특히 2022년 말(350.0%)부터 2024년 말(344.4%)까지 7분기 연속 하락했고, 이후로도 소폭 반등한 적이 있지만 대체로 하락세를 이어왔다.



지난해 3분기의 경우 소득 증가율이 전분기보다 높아지면서, LTI가 비교적 크게 하락해 2016년 2분기 말(345.6%) 이후 최저치를 기록하기도 했다.



한은 관계자는 "2018년 이후 정부의 가계대출 관리 대책이 본격화하면서 대출 증가세가 둔화해 LTI가 하락한 것으로 보인다"고 분석했다.



문제는 자영업자 LTI가 하락세를 지속해도 비자영업자보다는 여전히 매우 높은 수준이라는 점이다.



비자영업자 LTI는 지난해 3분기 말 223.0%로, 지난 2021년 말(223.6%) 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했지만, 같은 시기 자영업자 LTI보다 100%p 이상 낮았다.



이 비율은 수년째 220%선 안팎에서 등락하고 있다.



비자영업자 LTI는 자영업자에 비해 들쭉날쭉한 편이어서 추세 자체에 의미를 부여하기는 어렵다는 게 일반적인 평가다.



박성훈 의원은 "자영업자 위기는 내수 경제 붕괴로 이어질 수 있다"며 "내수 부진 장기화 속에 자영업 부실이 금융권 리스크로 전이되지 않도록 채무 관리와 맞춤형 지원을 강화하는 등 선제 조치와 적극적인 대책이 필요하다"고 강조했다.

<연합>

