서부간선 등 서울 민자도로 4곳 통행료 동결

용마터널, 강남순환로, 신월여의지하도로, 서부간선지하도로 등 서울 내 민자도로 4곳의 통행료가 동결될 전망이다.



11일 서울시에 따르면 시는 이 같은 내용을 담은 ‘서울시 민자도로 통행료 인상 의견 청취안’을 최근 서울시의회에 제출했다. 통행료는 시의회 의견 청취를 거쳐 확정되며, 조정된 통행료는 매년 4월1일부터 적용된다.



민자도로 사업 시행자들은 물가 상승 등을 고려해 차종별 100∼200원의 통행료 인상을 시에 요구했다. 통행료는 차종별 기준 통행료에 소비자물가지수 변동분을 적용해 산정된다. 용마터널은 소형차, 중형차, 대형차 모두 100원씩 올려야 한다고 신고했고 강남순환로는 소형차 통행료를 100원, 중형차는 200원 인상돼야 한다고 했다. 신월여의지하도로와 서부간선지하도로는 소형차 통행료 100원 인상이 필요하다고 신고했다.



시는 “정부의 공공요금 정책, 시민 부담 완화 등을 위해 2026년 통행료 동결이 필요하다”는 검토 결과를 시의회에 제출했다. 시에 따르면 올해 통행료 동결에 따른 수익 감소분은 95억7000만원으로 시는 향후 예산을 편성해 민자도로 사업 시행자에 대해 재정 지원을 할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지