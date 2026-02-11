‘김길리와 충돌’ 스토더드, SNS로 사과 “의도치 않았다”…김길리는 “출혈 찔끔”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 경기에서 김길리(성남시청)와 충돌한 미국 국가대표 커린 스토더드가 개인 소셜미디어를 통해 사과했다.

스토더드는 11일 인스타그램 계정을 통해 “어제 경기력에 관해 팀 동료들에게 공개적으로 사과하고 싶다. 나로 인해 영향을 받았을 다른(팀) 선수들에게도 사과한다”고 밝혔다. 그는 “어제 일은 의도치 않은 것이다. 나 역시 좋은 성적을 내고 싶었지만, 몸 상태에 문제가 있었던 것 같다”면서 “훈련을 통해 원인을 찾고, 예전의 모습으로 돌아오겠다”고 덧붙였다.

미국 스토더드(왼쪽 두 번째)가 지난 10일 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 혼성계주 2000m 경기 도중 넘어지고 있다. 밀라노=뉴시스

스토더드는 지난 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 혼성 2000ｍ 계주 준결승 2조 경기에서 주행 도중 미끄러지며 넘어졌고 뒤따르던 한국 대표팀 김길리(성남시청)는 피할 틈도 없이 스토더드와 정면충돌해 고꾸라졌다. 한국은 결국 조 3위에 그쳐 상위 2개 팀이 오르는 결승 진출에 실패했다.

이후 일부 팬들은 스토더드의 인스타그램 계정을 찾아 비난성 댓글을 남겼고, 스토더드는 댓글 창을 닫았다. 하루가 지난 뒤 스토더드는 인스타그램 계정을 통해 미국 대표팀 동료들에게 사과하면서 김길리에게도 사과 메시지를 전했다.

스토더드는 10일 혼성 2000ｍ 계주를 비롯해 여러 차례 넘어지며 불안한 모습을 보였다. 스토더드는 “당분간 소셜미디어를 쉬겠다”며 “계속 응원해주는 모든 분께 감사드린다. 조금만 더 지켜봐 달라”고 다짐했다. 스토더드는 2022 베이징 대회에서 코뼈가 부러지는 중상을 입어 불면증에 시달리는 등 올림픽마다 불운울 겪고 있다.

한편 스토터드와 충돌로 오른팔을 다친 김길리는 11일 밝은 표정으로 공식 훈련을 마치고서 “몸 상태는 아무렇지않다”고 밝혀 큰 부상 우려를 불식시켰다. 그는 “어제 검진 결과 이상 없다는 진단을 받았다. 약을 먹었더니 아무렇지 않다”고 말했다.

한국 쇼트트랙 대표팀 김길리가 11일 훈련을 마친 뒤 전날 혼셩계주에서 미국 스토더드와 충돌해 다친 팔 부분을 보이며 미소짓고 있다. 밀라노=연합뉴스

소매를 걷어 오른팔 상태를 직접 보여준 그는 “충돌 당시 세게 부딪쳐서 팔이 부러졌을 수 있겠다는 걱정이 들었지만 잠시 통증이 있었지만 사라졌다”면서 “출혈이 있었지만 ‘찔끔’ 난 수준”이라고 설명했다.

김길리는 “쇼트트랙은 변수가 많은 종목이다. 충분히 발생할 수 있는 상황이었고, 선수 생활을 하면서 여러 차례 겪어봤던 일”이라며 스토더드를 탓하지 않았다. 다만 “소청이 받아들여지지 않아 매우 속상했다”며 혼성계주 후 눈물을 흘렸던 이유를 밝혔다.

첫 메달 도전의 아쉬움을 뒤로한 김길리는 12일 열리는 여자 500ｍ에서 다시 메달에 도전한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지