포항시의회, 설 명절 맞아 전통시장 장보기 및 군부대·사회복지시설 잇따라 위문

경북 포항시의회는 11일 설 명절을 앞두고 전통시장·군부대·사회복지시설을 잇따라 찾아 지역경제 활성화와 따뜻한 명절 분위기 조성에 나섰다고 밝혔다.

포항시의회는 11일 설 명절을 앞두고 전통시장·군부대·사회복지시설 등을 잇따라 찾아 지역경제 활성화와 따뜻한 명절 분위기 조성에 나선 가운데 큰동해시장에서 기념촬영을 하고 있다. 포항시의회 제공

김일만 의장을 비롯한 이재진 부의장과 각 상임·특별위원장, 지역구 의원 등은 이날 오전 큰동해시장을 찾아 물가 상승과 장기적인 경기침체 등으로 어려움을 겪고 있는 상인들을 격려하고 명절 제수품을 구매하는 장보기 행사를 펼쳤다.

오후에는 해병대 제1사단·교육훈련단·해군항공사령부를 차례로 방문해 설 연휴에도 시민의 안전과 평화로운 일상을 지키기 위해 헌신하는 군인들에게 감사의 마음을 전하며 위문금을 전달했다.

이어, 장애인 복지시설인 도움터 기쁨의집을 방문해 위문품을 전달하고 시설 환경과 운영 상황을 살피며 일선에서 고생하는 종사자들을 격려하는 시간을 가졌다.

포항시의회는 11일 설 명절을 앞두고 전통시장·군부대·사회복지시설등을 잇따라 찾아 지역경제 활성화와 따뜻한 명절 분위기 조성에 나선 가운데 큰동해시장을 찾아 장보기를 하고 있다.

포항시의회는 11일 설 명절을 앞두고 전통시장·군부대·사회복지시설 등을 잇따라 찾아 지역경제 활성화와 따뜻한 명절 분위기 조성에 나선 가운데 해군항공사령부를 찾아 위문 후 기념촬영을 하고 있다.

김일만 의장은 “우리 주변의 모든 이웃들이 즐겁고 따뜻한 설 명절을 보내길 바란다”며, “앞으로도 지속적인 관심과 소통을 통해 온정 넘치고 살기 좋은 지역사회를 만들어 가는데 포항시의회가 앞장서겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지