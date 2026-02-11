국가안보실, 제1기 정책자문위원 위촉…전문가 54명으로 구성

청와대 국가안보실이 11일 ‘국익 중심 외교안보’ 실현을 위해 정책 방향을 제언할 정책자문위원 54명을 위촉했다. 전통적 안보 영역뿐 아니라 해킹이나 개인정보 유출과 같이 기술 발달에 따라 새롭게 등장한 위협을 다룰 자문분과도 조직했다.

위성락 국가안보실장은 이날 열린 위촉식에서 “국가 안보는 정파를 넘어선 ‘국민의 생존’ 문제”라며 “정부 정책에 대해 가감 없는 의견과 창의적인 제언을 아끼지 말아달라”고 당부했다. 국가안보실은 제1기 정책자문위원 위촉식에 이어 첫 전체회의도 열고 주요 안보 현안에 대한 의견을 나눴다.

정책자문위원회는 국방·외교·통일·경제안보·사이버안보·재난관리 등 6개 분과로 조직됐으며, 정책뿐 아니라 현안에 관해서도 의견을 제공할 예정이다. 국가안보실은 “자문위원회는 전통적인 안보 위협뿐 아니라 신 안보, 경제안보, 재난관리 등 급변하는 국제 환경에 따른 다양한 도전에 대한 대응책 마련에도 큰 역할을 할 것”이라고 기대했다.

자문위원은 대부분 교수·연구자 등으로 구성됐다. 국방분과에는 손한별 국방대 교수 등 10명이, 외교분과에는 김한권 국립외교원 교수 등 16명이, 통일분과에는 왕선택 서강대 대우교수 등 10명이 자문위원으로 위촉됐다. 또 경제안보 분과는 손열 연세대 국제학대학원 교수 등 10명으로 구성됐으며, 이외에도 사이버안보 분과에 7명, 재난관리 분과에 1명의 전문가가 위촉됐다.

정책자문위원회에는 최종건 전 외교부 1차관과 김기정·김형진 전 국가안보실 2차장, 김창수 전 청와대 통일정책비서관 등 문재인 정부 시절 청와대에서 일했던 참모들도 상당수 포함됐다.

정책자문위원회는 앞으로 전체회의와 분과 회의, 실시간 사회관계망서비스(SNS) 소통채널 등을 통해 국가안보실 정책 수립 및 주요 현안에 대한 자문을 지속한다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지