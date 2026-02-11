트와이스 다현, 발목 골절로 활동 중단…"북미 공연 불참"

강주희 기자 = 그룹 트와이스 다현이 발목 골절로 활동을 잠정 중단한다.

11일 소속사 JYP엔터테인먼트는 "다현이 투어 첫 구간 초반 발목 이상이 발견된 이후 미국에서도 꾸준히 치료를 이어왔으며, 한국 입국 후 진행한 정밀 검사 결과 골절 진단을 받았다"고 밝혔다.

그룹 트와이스의 다현. 뉴시스

이에 따라 다현은 오는 13일부터 3월7일까지 진행되는 북미 공연에 불참한다.

소속사는 "비행과 공연 특성상 지속적인 보행과 동선 이동, 안무 수행 등 골절 부위에 큰 부담이 이어질 수 있다는 점을 고려하여, 아티스트와 회사 그리고 의료진과의 충분한 논의 끝에 아티스트의 건강을 최우선으로 판단했다"고 설명했다.

그러면서 "다현은 당분간 휴식과 치료에 전념할 예정이며, 회복 경과를 세심하게 확인한 뒤 본인 및 의료진과 상의하여 이후 일정 합류 여부를 결정할 예정"이라고 덧붙였다.

아울러 "다현의 빠른 회복을 위한 결정인 만큼 너른 이해 부탁드린다"며 "충분히 회복한 후 더 건강한 모습으로 다시 인사드릴 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다"고 전했다.

한편 트와이스는 월드투어 '디스 이즈 포'(THIS IS FOR)를 열고, 전 세계 43개 지역에서 팬들과 만나고 있다.

