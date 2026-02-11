“우주항공산업진흥원, 왜 고흥이어야 하나”

전남 고흥군이 우주항공산업진흥원 유치 필요성을 거듭 강조하며 국가 균형발전 차원의 전략적 결단을 촉구하고 나섰다.

고흥군은 11일 “대한민국 우주산업의 비약적 발전과 국가 균형발전을 통한 동반 성장을 위해 우주항공산업진흥원이 반드시 고흥에 입지해야 한다”고 밝혔다.

군은 연초 이재명 대통령이 신년사에서 밝힌 ‘자본의 집중과 기회의 편중을 극복하는 성장 전략’ 기조를 언급하며, 고흥을 지역균형발전과 지방소멸 대응의 핵심 모델로 육성해야 한다고 주장했다.

현재 정부는 대전을 연구개발(R&D) 중심지로, 경남 사천을 우주항공청(KASA) 소재지로 하는 ‘우주산업 클러스터 삼각체제’를 구축하고 있다. 그러나 우주발사체 특화지구로 지정된 고흥에는 산업 진흥을 전담할 전문 지원기관이 없어 구조적 불균형이 발생하고 있다는 것이 군의 설명이다.

군은 “대한민국 우주 영토를 확장하는 실질적 관문 역할을 하는 고흥에 진흥원이 설립돼야 삼각 체계의 균형이 완성된다”며 “이는 단순한 지역 안배를 넘어 국가 전체 성장 동력을 극대화하는 전략적 선택”이라고 강조했다.

우주항공산업진흥원 고흥군 유치. 고흥군 제공

특히 현재 조성 중인 ‘우주발사체 국가산업단지’와 진흥원이 연계될 경우 전남권 우주산업 생태계 활성화의 구심점이 될 것으로 기대하고 있다. 관련 기업 유치와 양질의 일자리 창출, 산업 성과의 지역 환원 등 선순환 구조 구축도 가능하다는 전망이다.

공영민 고흥군수는 “특정 지역 위주의 집중 투자 방식으로는 대한민국 우주경제의 지속 가능한 성장을 담보하기 어렵다”며 “국가 자원의 효율적 배분과 지역 상생 발전을 위해 우주항공산업진흥원의 고흥 설립은 반드시 필요하다”고 밝혔다.

이어 “고흥은 세계적 수준의 발사 기반시설을 갖추고 국가산단 조성에 속도를 내고 있다”며 “균형 성장의 성과가 고흥에서 가장 먼저 결실을 맺을 수 있도록 행정력을 총동원하겠다”고 말했다.

한편, 고흥군은 최근 우주항공산업진흥원을 고흥에 설립하도록 촉구하는 군민 서명 운동에 돌입했다. 군은 앞으로 포럼 등 행사를 통해 고흥 유치 타당성과 논리를 개발하고 여론도 조성해 나갈 계획이다.

