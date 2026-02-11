고성국 탈당 권유 vs 배현진 징계 속도… 野 긴장 수위 고조

‘한동훈 제명’ 사태 이후 잠잠해졌던 국민의힘 당권파와 친한(친한동훈)계 간 징계 갈등이 다시 고조되고 있다. 서울시당위원장을 맡고 있는 친한계 배현진 의원을 둘러싼 징계 절차가 진행되는 가운데, 서울시당 윤리위원회가 친한계 의원들이 제소한 보수 유튜버 고성국씨에 대해 탈당 권유 결정을 내리면서 당내 긴장 수위가 다시 높아지고 있다.

국민의힘 서울시당 윤리위원회는 제5차 회의를 열고 고씨에 대해 탈당 권유 징계를 의결했다고 11일 밝혔다.

고성국, 배현진(왼쪽부터).

서울시당 윤리위는 고씨가 민주화 운동의 역사를 부정해 국민적 갈등을 첨예하게 조장했다고 판단했다. 지난달 29일 고씨가 자신의 유튜브 채널에서 “전두환 전 대통령의 사진을 당사에 걸어야 한다”는 취지로 발언한 것이 발단이 됐다.

고씨는 윤리위 결정에 “즉각 이의신청을 제기하겠다”며 “자격 없는 윤리위원장이 평당원 소명권을 무시하고 일방적으로 밀어붙인 불법 결정이므로 승복할 수 없다”고 반발했다. 시당 윤리위 결정에 이의신청이 제기될 경우, 중앙윤리위는 해당 징계안을 재심의해 원안을 확정하거나 취소 또는 변경할 수 있다.

서울시당위원장인 친한계 배현진 의원도 이날 중앙윤리위에 출석해 소명에 나섰다. 앞서 당권파인 이상규 서울 성북을 당협위원장은 배 의원이 한동훈 전 대표 제명 반대를 주도하며 이를 서울시당 전체의 입장인 것처럼 여론을 왜곡했다는 이유로 배 의원을 윤리위에 제소했다. 배 의원은 “강압한 사실이 전혀 없다”라며 “저를 정치적 단두대에 세워서 껄끄러운 시당위원장을 징계할 수는 있을 것이다. 다만 민심을 징계할 순 없다”고 말했다.

당내 징계 국면이 이어지는 가운데 국민의힘은 6·3 지방선거 체제로 본격 전환하며 준비에 속도를 내고 있다. 국민의힘은 이날 당 심의·의결 기구인 상임전국위원회를 열고, 인구 50만명 이상 대도시의 경우 중앙당 공천관리위원회가 기초자치단체장 후보를 추천하도록 하는 내용의 당헌·당규 개정안을 의결했다. 국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’가 “당내 민주주의와 지방 분권에 역행한다”며 반대했지만, 국민의힘은 12일 전국위원회를 열고 당헌·당규 개정안을 최종 의결한 뒤 시행에 들어갈 방침이다.

장 대표는 설 연휴를 앞두고 영호남을 하루에 잇달아 방문하며 민심 행보에 나섰다. 장 대표와 송언석 원내대표 등 당 지도부는 이날 대구창조경제혁신센터와 대구 중구 서문시장을 찾은 뒤, 전남 나주로 이동해 한국에너지공대를 방문했다. 장 대표는 서문시장에서 “명절을 앞두고도 경기가 살아나지 않고 물가 부담만 커져 상인들께 죄송한 마음”이라며 “실질적인 상생 방안을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지