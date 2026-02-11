충주 그냥드림 사업장 간 李대통령 “굶지 말자는 취지”

이재명 대통령이 11일 설 연휴를 앞두고 충북 충주를 찾아 민생 행보에 나섰다.

이 대통령 내외는 이날 오후 충북 충주시 건강복지타운 내 푸드마켓인 ‘먹거리 그냥드림’ 코너를 찾아 정부가 시행 중인 ‘그냥드림’ 사업 운영 현황을 점검했다. 그냥드림은 생계에 어려움을 겪는 국민에게 정부가 기본적인 먹거리와 생필품을 지원하는 사업이다. 이 대통령이 국무회의에서 “굶어 본 사람들은 배고픈 게 얼마나 서러운지 안다”며 확산을 독려한 사업이기도 하다.

이재명 대통령이 설 연휴를 앞두고 11일 충북 충주 건강복지타운 ‘먹거리 그냥드림 코너’에서 시민들과 기념사진을 찍고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 충북권 사업 현황을 보고받고 ‘거주자 제한’ 없이 지원할 것을 강조했다. 이 대통령은 “(그냥드림 사업은) 시민 복지 사업이 아니라 굶지 말자, 훔쳐서 감옥 가지 말자는 취지”라며 “(지역에) 거주하고 있지 않다고 제한할 필요는 없다”고 말했다. 이 대통령은 재방문 이용자가 300명이 넘었다는 보고를 받고는 “상황이 아주 안 좋은 사람들일 것”이라는 우려도 나타냈다. 또 담당자에게 “방문자 특성은 구분해 봤느냐”며 “우리 국민이 우려하는 게 공짜로 주니까 아무나 와서 막 집어가지 않느냐는 의심을 하는데, 실제로 내가 알기로는 (그런 사례가) 거의 없다”고 했다. 이 대통령 내외는 취약 계층에게 무료로 라면을 제공하는 ‘나누면’ 코너도 둘러본 뒤 라면으로 식사 중인 주민들과 새해 인사를 나눴다.

충주 무학시장을 찾아 설 차례상 물가도 점검했다. 이 대통령 내외는 시장에서 황태포, 시금치, 곶감과 깐밤 등 제사용품과 먹거리를 구매했다. 김혜경 여사가 물건을 고르는 동안 이 대통령은 상인들에게 “장사는 잘 되느냐”, “곧 설인데 어떠시냐”고 물으며 민심을 청취했다. 시장 내 정비 사업에도 관심을 보이며 떡집을 운영하는 청년들에게 “시장을 밝게 해달라고 건의해 보라”고 제안하기도 했다. 점심은 시장 내 백반집에서 청와대 직원들과 함께했다.

이 대통령 내외는 오후에는 충북 장애인종합복지관을 방문해 장애인 일자리 작업장을 둘러보고 음악치료 프로그램에 참여, 참석자들과 함께 악기를 연주했다. 이 대통령은 핸드드럼을, 김 여사는 윈드차임을 연주하며 ‘산골 소년의 사랑 이야기’를 합창했다. 이 대통령은 합창 후 소감을 묻는 말에 “제가 치유를 받았다”고 답했다.

6·3 지방선거가 4개월 앞으로 다가온 가운데 이 대통령도 지역 민심 관리에 주력하는 모습이다. 최근 경남 울산과 창원에서 잇달아 타운홀 미팅을 열고 영남권 민심 청취에 나섰던 이 대통령은 이날은 전통적인 스윙보터 지역인 충청권을 찾아 중원 공략에 힘을 보탰다.

