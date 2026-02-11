KTL, 충남보건환경연구원과 대기환경측정기술 고도화 추진

한국산업기술시험원(KTL)은 충남도 보건환경연구원과 대기환경측정기술 고도화를 위한 업무협약을 맺고 기술교류와 전문성 향상을 위한 협력 강화에 나섰다고 11일 밝혔다.

이번 업무협약은 대기오염 측정망 운영 품질 강화와 국산 측정 장비의 기술적 신뢰성 확보에 중점을 두고 있다.

KTL은 이번 협약으로 충남 지역 소재 대기 측정소 운영 담당자들을 대상으로 대기환경측정기기 품질관리에 관한 체계적인 기술 지원과 컨설팅을 제공할 계획이다.

양 기관은 측정 현장에서 발생하는 다양한 변수와 장비 고장에 대한 공동 대응 체계를 마련하고, 정기적인 기술 교류회를 통해 실무자들의 전문성을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

이에 장비 관리뿐 아니라 운영 시스템 전반의 효율성도 높일 예정이다.

또한 이번 협약으로 앞으로 실제 운영 환경에서의 데이터 검증 체계 강화와 더불어 충남 지역을 시작으로 전국 지자체 보건환경연구원과의 기술 네트워크 확장도 기대된다.

향후에는 협약의 성과를 바탕으로 표준화된 대기오염 측정망 관리 모델을 정립하고, 이를 다른 지역으로 확산시키겠다는 뜻을 같이했다.

이를 통해 장기적으로 국가 차원의 대기환경 모니터링 수준을 상향 평준화에 기여하겠다는 비전도 공유했다.

그간 KTL은 환경측정기기 성능시험 및 정도검사 분야에서 국내 최고 수준의 공신력을 인정받아왔다.

특히 국산 장비의 현장 적용성을 높이기 위한 실증 연구 분야에서 선도적인 역할을 해왔다.

KTL은 대기 측정 기술 선진화와 체계적인 기술 지원에 매진할 계획이다.

지역민에게 더 나은 환경 서비스를 제공하고, 환경 계측 분야의 세계적인 경쟁력도 강화하겠다는 목표다.

고영환 KTL 환경기술본부장은 “이번 협약은 KTL이 그동안 축적해온 환경 측정기기 시험·검사 기술력과 충남보건환경연구원의 현장 운영 역량이 만난 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 국민이 안심하고 숨 쉴 수 있는 쾌적한 대기환경을 조성하고 국산 측정 장비의 신뢰성 확보로 국내 환경 산업의 기술 경쟁력 강화를 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

