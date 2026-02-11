금융권 가계대출 한 달 만에 반등 … 2금융권 ‘풍선효과’

지난달 금융권 가계대출이 한 달 만에 다시 증가세로 전환했다. 대출 수요가 정부의 규제로 문턱이 높아진 은행권을 피해 제2금융권으로 몰리며 ‘풍선효과’가 나타났다.

11일 금융위원회와 금융감독원이 발표한 ‘2026년 1월 가계대출 동향’에 따르면 지난달 은행과 2금융권 등을 포함한 전 금융권의 가계대출은 한 달 전보다 1조 4000억 원 증가했다. 주택담보대출은 전체 금융권에서는 3조원 증가해 전월(2조3000억원 증가)보다 증가 폭이 컸지만, 은행권 주택담보대출은 6000억원 감소해 전달(5000억원 감소)에 이어 두 달 연속 줄었다. 은행권 주담대는 2012년 1월(-7000억 원) 이후 14년 만에 가장 큰 감소 폭이다. 사진은 11일 서울 시내 은행 대출 창구 모습. 뉴스1

11일 금융위원회가 발표한 ‘2026년 1월 가계대출 동향(잠정)’에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 1조4000억원 증가했다. 전월에 1조2000억원이 줄었다가 한 달 만에 다시 증가세로 돌아섰다.



업권별로는 은행권 가계대출이 1조원 감소한 반면 제2금융권은 2조4000억원이나 늘었다. 전월(8000억원) 대비 3배가량 증가한 금액이다. 이 중 상호금융권 가계대출 증가폭이 전월 2조원에서 2조3000억원으로 커졌다. 특히 농협(+1조4000억원), 새마을금고(+8000억원)로 대출 수요가 많이 몰린 것으로 나타났다. 저축은행 가계대출도 3000억원 늘며 증가세로 전환했다.



대출 종류별로는 주택담보대출(주담대)이 3조원 증가해 전월(+2조3000억원) 대비 더 늘었다. 은행권은 전월 5000억원 감소에서 1월 6000억원으로 감소폭이 커진 반면 제2금융권은 2조8000억원에서 3조6000억원으로 크게 늘었다. 기타대출은 1조7000억원 감소했지만, 전월(-3조6000억원)보단 감소폭이 많이 축소됐다. 이는 신용대출 감소폭이 2조5000억원에서 1조원으로 줄어든 영향이다.



금융당국은 “금융회사들의 연초 영업 재개와 상호금융(농협, 새마을금고 등) 등 2금융권을 중심으로 한 집단대출이 증가했다”며 “금융회사들의 본격적인 영업 개시와 신학기 이사수요 등이 더해지는 2월에는 가계대출 증가 규모가 더욱 확대되고 변동성이 커질 수 있다”고 설명했다.

지난 5일 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 안내문이 게시돼 있다. 기준금리 인하기가 사실상 종료되며 금융채 등 시장금리가 상승하는 가운데 정부의 가계부채 관리 강화 기조가 더해지면서 대출금리는 상승세를 지속하는 모습이다. 뉴시스

금융당국은 지난해에 이어 올해에도 가계대출 관리 기조를 강화하겠다고 공언했다. 제2금융권 풍선효과로 인한 금융 취약계층의 피해 우려가 커지고 있다. 이에 금융당국은 “지속적인 가계대출 관리 강화 과정에서 청년, 중·저신용자들의 자금 공급이 과도하게 위축되지 않도록 면밀히 살펴보고 세심하게 배려해 나가겠다”고 밝혔다.



아울러 지난해 가계대출을 5조원 넘게 늘리며 목표치를 맞추지 못한 새마을금고에 대한 관리도 강화될 전망이다. 행정안전부 관계자는 “작년부터 주담대를 중심으로 새마을금고 가계대출 증가세가 지속하는 상황을 엄중하게 인식하고 있다”고 말했다.

