신한금융 ‘생산적 금융’ 본격화… 2026년 20조원 규모 세부계획 수립

신한금융그룹이 11일 서울 중구 본사에서 ‘그룹 생산적 금융 추진위원회’를 개최하고 올해 총 20조원 규모의 생산적 금융을 위한 세부계획 수립을 마무리했다.



이날 회의에서는 위원장을 맡은 진옥동 신한금융 회장과 주요 그룹사 최고경영자(CEO)들이 참석해 그룹사·사업 영역별 생산적 금융 추진안을 최종 확정하고 실행 일정과 역할 분담 등을 점검했다.

신한금융그룹. 연합뉴스

신한금융은 생산적 금융의 실질적 추진을 위해 이행 목표와 성과를 주요 그룹사의 전략과제 및 핵심성과지표(KPI)에 반영하기로 했다. 또 생산적 금융을 그룹 CEO와 지주회사·주요 자회사의 경영진 평가와도 연계해 실행력을 제고할 방침이다.



신한금융은 올해 △국민성장펀드 2조원 △그룹 자체투자 2조원 △여신지원 13조원 △포용금융 3조원 등 총 20조원 규모의 생산적 금융을 추진한다.



진 회장은 “‘생산적 금융’ 본연의 역할에 집중해 지속 가능한 성장의 핵심 축으로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.

