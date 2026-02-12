[이코노 브리핑] KDI, 올 성장률 전망 0.1%P 상향 1.9% 외

KDI, 올 성장률 전망 0.1%P 상향 1.9%

한국개발연구원(KDI)이 11일 올해 성장률을 종전보다 0.1%포인트 상향한 1.9%로 전망했다. 올해 수출 증가율은 반도체 수출 호조세를 반영해 2.1%로 내다봤다. 이는 지난해 11월 전망치(1.3%) 대비 0.8%포인트 오른 것이다. KDI는 누적된 금리 인하와 실질소득 개선의 영향으로 올해 민간소비는 1.7% 정도 증가, 지난해(1.3%)보다 0.4%포인트 높을 것으로 예측했다.

우리금융, 업계 첫 ‘국민성장펀드’ 투자

우리금융그룹이 국민성장펀드의 성공적인 조성을 지원하기 위해 금융권 최초로 2000억원 규모의 ‘우리 국민성장매칭 펀드’를 조성한다고 11일 밝혔다. 앞서 우리금융은 5년간 국민성장펀드 민간금융에 10조원 규모로 참여하기로 했다. 이에 따라 올해 자펀드에 약 4000억원을 투자하기로 하고 그 시작으로 2000억원 규모의 펀드를 조성했다.

국민銀, ‘전통시장 사랑나눔’ 행사 진행

KB국민은행이 11일 서울 마포구 망원시장에서 설 명절을 앞두고 전통시장 활성화와 소외이웃 지원을 위해 ‘전통시장 사랑나눔’ 행사를 진행했다. 행사에는 이세훈 금융감독원 수석부원장과 이환주 KB국민은행장이 함께했다. 이날 KB국민은행 전국 영업추진그룹은 전통시장에서 지역화폐로 식료품을 구입한 뒤 지역사회 복지시설과 어려운 이웃에게 전달했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지