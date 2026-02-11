애경그룹 “재무구조 개선 바탕으로 재도약 시동”

애경그룹(지주사 AK홀딩스)이 고강도 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 재편을 통해 재도약의 발판을 마련했다.

애경그룹은 선택과 집중 전략으로 재무 안정성을 확보하고, 주요 사업 부문의 경쟁력을 강화하며 지속 가능한 성장 기반 마련에 집중해 왔다. 그 결과 항공, 유통, 화학 등 핵심 계열사 전반에서 실적 회복 흐름이 뚜렷해졌다. 중장기 성장 기반도 가시화되며 그룹 전반의 회복 탄력성과 지속 성장 가능성이 함께 부각되고 있다.

제주항공은 지난해 4분기 영업이익 186억원을 기록하며 5분기 만에 흑자 전환에 성공했다. 고환율과 공급 과잉 등 어려운 경영 환경 속에서도 실적 반등을 이뤄내며, 다른 저비용항공사(LCC)들과 차별화되는 지속가능한 수익 구조를 구축했다.

여객 수요 회복도 뚜렷하다. 올해 1월 제주항공의 수송객 수는 전년 동기 대비 33.5% 증가한 117만명을 기록했으며, 이러한 흐름에 힘입어 올해 1분기 역시 견조한 실적이 이어질 것으로 전망된다.

◆제주항공, 5분기 만의 턴어라운드

제주항공은 이번 실적 개선의 주요 요인으로 차세대 항공기 비중 확대를 통한 체질 개선 효과를 꼽았다. 지난해 4분기 차세대 항공기인 B737-8 구매기 2대를 도입하고 경년 항공기 1대를 반납하며 평균 기령을 낮췄고, 연료 효율이 우수한 항공기 비중 확대를 통해 유류비 절감 효과를 거뒀다. 실제로 지난해 1~3분기 누적 유류비는 전년 동기 대비 약 19% 감소한 것으로 나타났다.

제주항공은 올해 내실 경영을 바탕으로 재도약 기반 마련에 집중한다는 방침이다. 차세대 항공기 7대를 추가 도입하고 경년 항공기를 감축하는 한편, 조직 역량 강화를 통해 운영 효율성을 높이고, 안전 관리 체계 강화와 핵심 운항 인프라 개선에 대한 투자도 확대할 계획이다.

◆유통 부문, 구조 개선 결실

유통부문(AK플라자, 마포애경타운)에서도 구조개선 성과가 본격화되고 있다. 백화점 운영 효율화와 비용 구조 개선을 통해 지난해 전년 대비 148억원의 이익을 개선하며 실적 반등을 이뤄냈다.

AK플라자는 핵심 점포 중심의 경쟁력 강화와 중장기 성장 기반 마련에 집중할 계획이다.

수원점과 분당점 등 주요 점포의 상품 구성(MD) 리뉴얼을 통해 본업 경쟁력을 높이고, 마케팅 및 고객 제도 전반에 걸친 운영 효율화와 수익성 개선을 추진한다.

특히 분당점은 인근 경쟁 백화점 영업 종료에 따른 경쟁 환경 완화와 상권 내 수요 재편 효과도 기대된다.

◆애경케미칼, 중장기 성장 기반 구축…미래 성장 모멘텀 확보

애경케미칼은 중장기 성장 동력 확보를 위해 사업 구조 전환과 신사업 기반 마련에 집중하고 있다.

애경케미칼은 올해 아라미드 섬유 핵심 원료인 테레프탈로일 클로라이드(TPC)와 이차전지 음극재용 하드카본 등 성장 잠재력이 높은 신규 제품의 양산과 판매를 본격화하며, 수익 구조 다변화와 미래 성장 동력 확보에 속도를 내고 있다.

오는 3월에는 전량 수입에 의존하던 아라미드 원료 TPC의 국산화 설비를 준공하고 연간 1만5000톤 규모의 양산에 돌입한다. 향후 아라미드 시장 성장과 TPC 수요 확대에 따라 생산 규모 확장도 단계적으로 검토하고 있다. 이차전지 음극재용 하드카본 사업성과도 가시화되고 있다.

애경케미칼은 바이오매스 기반 나트륨이온배터리용 하드카본을 개발해 성능을 지속적으로 개선해 왔으며, 현재 고객사의 대규모 파일럿 테스트를 위해 전주 공장에 연산 1300톤 규모의 설비를 증설 중이다.

향후에는 시장 상황과 수요에 맞춰 2만톤 규모까지 단계적 확대를 추진할 계획이다. 또한 지난해 인도네시아 계면활성제 생산공장을 인수하며 글로벌 생산 네트워크를 강화했다.

국내 청양공장과 베트남, 인도네시아를 잇는 생산 체제를 기반으로 지역별 시장 특성에 맞춘 전략적 운영을 추진하고 있다.

올해는 베트남 정부의 대규모 국책사업이 추진됨에 따라 현지 공장의 가동률과 수익성 개선 가능성도 한층 높아질 것으로 전망된다.

애경그룹 관계자는 “제주항공과 유통 부문은 강도 높은 체질 개선과 효율화를 통해 회복 국면에 진입했다”며 “애경케미칼은 미래 성장을 위한 기술 기반을 다져가고 있다”고 말했다.

이어 “재무 안정성을 확보한만큼 테르메덴 등 비핵심 자산 매각을 통해 항공 시장 재편에 적극 대응하는 한편, 케미칼 신사업 추진을 가속화해 나갈 것”이라고 강조했다.

