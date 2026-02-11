이마트, 2025년 영업익 3225억원…전년비 585%↑

이마트는 지난해 연간 연결 기준 순매출 28조9704억원, 영업이익은 전년 대비 584.8% 증가한 3225억원을 달성했다고 11일 공시했다.

4분기 연결 기준 순매출은 전년 대비 0.9% 증가한 7조3117억원 영업손실은 99억원으로 집계됐다. 이는 신세계건설의 대손상각비 등에 따른 1167억원의 영업손실이 반영됐음에도 불구하고 전년 동기 대비 672억원 개선된 수치다.

연간 별도 기준 총매출(거래액)은 17조9660억원으로 전년 대비 5.9% 증가했으며 영업이익은 2771억원으로 전년 대비 127.5% 늘어났다. 4분기 별도 기준 총매출은 4조4558억원 영업이익은 전년 동기 대비 879억원 증가한 147억원을 기록하며 흑자 전환했다. 본업 중심의 수익 구조가 안정화됐다는 분석이다.

이마트는 통합 매입을 통해 확보한 원가 절감 효과를 가격에 재투자하며 연중 가격 혁신을 이어갔다. 이를 통해 고객 수 증가와 매출 성장을 동시에 이끌며 수익 창출의 선순환 구조를 구축했다.

초저가 상품 확대도 고물가 국면에서 성과를 냈다. 체감 가성비 상품을 강화하며 고객의 합리적 소비 수요를 흡수했다.

공간 혁신 역시 실적 개선의 축이었다. 스타필드 마켓 중심의 점포 리뉴얼은 고객 동선과 체류 경험을 개선하며 방문 빈도와 체류 시간을 끌어올렸다.

리뉴얼을 진행한 스타필드 마켓 3개 점포는 재개장 이후 모두 뚜렷한 실적 개선을 보였다.

일산점은 방문객 수가 61.3%, 매출이 74.0% 증가했다. 동탄점과 경산점도 각각 고객 수 7.3%, 32.4%, 매출은 16.5%, 19.3% 늘었다. 공간 혁신이 실질적인 매출 증가로 이어졌다는 평가다.

창고형 할인점 트레이더스도 성장세를 이어갔다. 연간 총매출은 전년 대비 8.5% 증가한 3조8520억원을 기록했고, 영업이익은 39.9% 늘어난 1293억원으로 수익성이 크게 개선됐다.

오프라인 자회사 실적도 개선됐다. 신세계프라퍼티는 스타필드 영업 활성화와 개발 사업 확대로 연간 순매출 4708억원을 기록했다. 전년대비 27.2% 증가한 수치다. 영업이익은 967억원 증가한 1740억원으로 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다.

조선호텔앤리조트는 투숙률 상승에 힘입어 연간 영업이익이 전년대비 28% 늘어난 531억원을 기록했다.

