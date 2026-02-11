현대백화점, 지난해 영업이익 3782억…전년비 33.2% 증가

현대백화점은 연결 기준 작년 영업이익이 3천782억원으로 전년보다 33.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

연결 기준 매출은 4조2303억원으로 지난해보다 1% 증가했으며 순이익은 1419억원으로 흑자로 돌아섰다. 실적 호조는 백화점 부문이 견인했다. 백화점 부문의 별도 기준 연간 영업이익은 3935억원으로 9.6% 증가했다.

현대백화점그룹 본사 사옥 전경. 현대백화점그룹 제공

지난해 4분기를 기준으로 매출과 영업이익이 6818억원과 1377억원으로 전년동기 대비 각각 3.2%, 20.9% 증가했다.

이는 더현대 광주와 더현대 부산, 경북 경산 현대프리미엄아울렛 등 매머드급 신규 점포 개발을 위한 대규모 투자가 진행되는 가운데 거둔 성과라고 현대백화점은 설명했다.

외국인 매출 증가도 실적에 기여했다. 더현대 서울과 무역센터점을 중심으로 외국인 고객이 늘면서 지난해 외국인 매출액은 25% 증가했다.

자회사들의 수익성 개선도 나타났다. 현대디에프(면세점)는 지난해 2억원의 영업이익을 거둬 2018년 사업 개시 이후 7년 만에 처음으로 연간 흑자를 달성했다.

가구·매트리스 계열사인 지누스 역시 연간 매출은 9132억원을 기록하며 전년수준을 유지했고, 영업이익은 258억원으로 흑자 전환했다.

현대백화점 관계자는 “올해도 주력인 백화점 부문의 신규 점포 추진과 함께 본원적 경쟁력 강화를 위한 투자를 이어갈 계획”이라며 “점포별 시그니처 공간 조성, 신규 콘텐츠 개발, 대형 테넌트 강화 등을 통해 수익 기반을 공고히 할 것”이라고 말했다.

