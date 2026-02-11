'솔로지옥5' 최미나수, 반성과 함께 시청자에게 "진심으로 감사"

'솔로지옥5'의 출연진들이 종영 소감을 전했다. 넷플릭스 제공

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’가 시청자들로부터 뜨거운 환호, 때로는 차가운 비판을 감수해내며 막을 내린 가운데, 15인의 출연진들이 종영 소감을 전했다.

지난 10일, ‘솔로지옥5’는 그 화제성에 걸맞게 열띤 화제속 종영했다. 제작진은 “‘솔직함’이 가장 큰 무기라는 사실을 다시 한 번 깨닫게 된 시즌이었다"”라고 밝힌 만큼, 그 어느 시즌보다 솔직하고 거침없었던 이들의 행보에 시선이 집중됐다.

‘솔로지옥5’ 인기의 중심에는 날 것의 감정을 숨김없이 드러내며 영화보다 더 드라마틱한 연애 리얼리티의 묘미를 선사한 ‘15인 솔로들’이 있었다.

'솔로지옥5'의 우성민과 김고은. 넷플릭스 제공

김고은은 “좋아하는 사람 앞에서의 모습을 처음으로 마주할 수 있었다. 앞으로는 더 적극적이고, 따뜻하게 표현할 줄 아는 사람으로 성장해 나가고 싶다”라고 소감을 남겼다.

김민지는 “방송을 보며 반성도 많이 했고, 한 편의 드라마를 보는 것처럼 느껴지기도 했다”며 “나이를 먹고 인생을 돌아본다면 ‘솔로지옥’이 저에게 가장 빛나는 시간이 될 것이라 생각한다”라고 말했다.

김재진은 “밤이 지나면 아침이 오듯이, 겨울이 지나면 봄이 오듯이, 긴 시간도 빠르게 잊혀지듯 짧은 시간도 오래 기억되길"”이라는 낭만 넘치는 소감을 전했다.

박희선은 “현실에서 잠시 벗어나 오롯이 제 감정에만 집중하며 저 자신을 깊이 알아갈 수 있는 소중한 시간이었다. 꾸밈없는 순간에 함께 몰입해 주시고 공감해 주셔서 진심으로 감사드린다”라고 뜻깊은 소감을 밝혔다.

'솔로지옥5' 김민지와 송승일. 넷플릭스 제공

송승일은 “‘솔로지옥’은 저 자신을 돌아볼 수 있는 솔직하고 소중한 경험이었다. 참여할 수 있어 큰 의미가 있었고 시청해 주신 분들께 감사하다”라고 했다.

신현우는 “꿈 같은 순간을 선물해 주셔서 진심으로 감사드린다. 방송을 통해 몰랐던 제 모습을 보며 낯간지럽기도 하고, 숨죽이며 몰입해서 봤다. 왜 순박하고 순수하다는 말을 듣는지 알 것 같았다”라며 솔직한 마음을 이야기했다.

우성민은 “한 달 동안 떨리는 마음으로 ‘솔로지옥’을 시청하면서 촬영하던 때가 새록새록 떠올랐다. 덕분에 좋은 사람들이 남게 되었고 좋은 기억들로 남을 것 같다”라고 밝혔다.

윤현제는 “저의 인생은 항상 도전하고 교훈을 얻고 후회가 남으며 나아가는 과정이었다. ‘솔로지옥’​은 저에게 큰 도전이었고 지금은 아름다운 추억으로 남게 되어 함께해주신 분들께 감사드린다”라고 인사를 전했다.

이성훈은 “평소와 전혀 다른 환경 속에서 사람들과 진솔하게 마주할 수 있었던 시간은 저에게 큰 배움이자 선물이었다. 이 경험을 오래 마음에 간직하며 앞으로도 더 좋은 모습으로 보답하겠다”라고 말했다.

'솔로지옥5' 이주영, 김재진. 넷플릭스 제공

이주영은 “꿈처럼 지나간 지난여름, 잊지 못할 좋은 추억으로 남았다. 항상 응원해 주셔서 감사하고, 저희 멤버들 앞으로도 많이 사랑해달라”고 애정 어린 소감을 남겼다.

이하은은 “진솔한 모습으로 기억해 주셨으면 좋겠다. 이 경험은 오래도록 남을 소중한 추억이 될 것 같다”라고 말했다.

임수빈 역시 “앞으로 살면서 힘든 순간들이 올 때마다 지금의 추억들과 기억으로 힘을 내어 삶을 살아갈 것 같다”며 “행복한 추억을 선물해 주셔서 감사하다”라고 인사를 표했다.

조이건은 “쉽지 않은 순간들도 있었지만, 좋은 사람들과 함께하며 많은 걸 느끼고 배울 수 있었던 시간이었다”며 “방송으로 저의 모습을 지켜봐 주시고 보내주신 관심과 응원에 감사드리며, 앞으로는 더 좋은 모습으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다”라고 고개 숙였다.

'솔로지옥5'의 최미나수와 이성훈. 넷플릭스 제공

예측 불가한 행보로 지옥도를 흔들었던 최미나수는 “‘솔로지옥’ 시즌5와 함께 한 모든 시간을 소중하게 간직하겠다. ‘솔로지옥5’ 출연자분들, MC분들, 제작진분들, 시청자분들께 진심으로 감사드린다”라고 마음 깊이 감사를 전했다.

함예진은 “처음에는 설레는 마음으로 시작한 방송이었지만, 그 안에서 다양한 감정과 스스로를 돌아보는 계기를 얻을 수 있었다”며 “많은 생각과 성장을 안겨준 시간이었다”라는 소감을 남겼다.

한편, 넷플릭스에서 만나볼 수 있는 ‘솔로지옥5’는 11일 넷플릭스 톱10 웹사이트에 따르면 310만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값/2월 2일부터 2월 8일까지), 4510만 시청 시간을 기록하며 3주 연속 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문 2위에 올랐다.

여기에 한국, 홍콩, 싱가포르, 대만 등에서 1위를 기록한 데 이어 태국, 일본, 인도네시아, 필리핀 등 18개국 톱10 리스트에 이름을 올리는 등 큰 인기를 누리고 있다.

