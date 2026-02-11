서울∼강릉 16일 귀성길 4시간 30분·17일 귀경길 6시간 전망

[연합뉴스 자료사진]

임보연 기자 = 한국도로공사 강원본부는 오는 13∼18일 교통소통, 안전관리 및 고객 편의시설 확충 등 안전하고 편안한 고속도로 이용을 위한 설 연휴 특별교통소통 대책을 시행한다.



설 연휴 강원권 고속도로 일평균 교통량은 지난해(25만1천대)보다 2.0% 증가한 25만6천대, 최대 교통량은 17일 설 당일 32만9천대로 예상된다.



강원방향 최대 예상 소요시간은 설 전날인 16일 오후 서울∼양양 3시간 20분, 서울∼강릉 4시간 30분이고, 서울방향은 17일 오후 양양∼서울 4시간 40분, 강릉∼서울 6시간으로 예측된다.



이에 따라 도공은 이용객들의 불편이 없도록 영동선과 서울양양선(174.3km 구간)에 소형자동차 전용 갓길차로를 탄력적으로 개방한다.



불가피한 긴급공사 외에 본선 차단작업을 전면 금지하며, 도로전광표지(VMS)와 국도 우회 입간판을 활용하여 신속 정확한 교통안내를 추진한다.



또 휴게소에는 교통관리요원 등 인력을 보강하고, 혼잡이 예상되는 졸음쉼터 4개소(소초·삽교·월정·양양)에는 임시화장실 44칸을 추가 설치하고, 화장실 청소 주기도 일 2∼3회에서 4회로 조정한다.



고속도로 소통 상황, 최적경로 및 출발시간대 등 실시간 교통정보는 고속도로 교통정보 앱과 도로공사 홈페이지, 한국도로공사 콜센터(☎1588-2504)를 통하여 24시간 확인할 수 있다.



강종호 도공 강원본부장은 11일 "연휴 기간 운전자들의 장시간 운전이 예상되는 만큼 출발 전 차량 점검을 철저히 해야 한다"며 "교통사고 발생 시 비상등을 켜고 트렁크를 연 후 탑승자 모두 갓길 밖으로 안전하게 대피하고, 한국도로공사 콜센터나 보험사에 도움을 요청해 2차 사고를 예방해야 한다"고 당부했다.

