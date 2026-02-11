마세라티, 럭셔리 SUV 그레칼레 ‘스페셜 모델’ 공식 출시

마세라티 그레칼레(Grecale). 사진=마세라티코리아 제공

이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 자사 베스트 셀링 스포츠유틸리티차(SUV) ‘그레칼레(Grecale)’ 스페셜 트림을 11일 공식 출시했다.

그레칼레 스페셜 에디션은 330 hp대 기본 트림을 기반으로 5년 무상 보증 및 유지보수 혜택, 고객 선호도가 높은 클라이밋과 테크 어시스턴트 패키지를 포함했다.

올해 새롭게 도입된 스패셜 트림은 성능 향상에 초점을 맞췄다. 기존 모델(300ps) 대비 약 10% 향상된 최고 출력 330마력(ps)을 발휘해 더 강력하고 역동적인 주행 감각을 제공한다.

그레칼레는 우아한 디자인과 고급스러운 소재, 그리고 빼놓을 수 없는 강렬한 배기음은 기존 상위 모델과 동일하다.

마세라티는 품질에 대한 자신감으로 업계 최고 수준의 무상 보증 서비스와 유지보수 프로그램을 구성했다.

이밖에 소너스 파베르(Sonus faber) 하이엔드 오디오 시스템을 시작으로 국내 고객이 선호하는 편의사양 패키지로 상품성도 높였다.

마세라티 그레칼레(Grecale) 실내. 사진=마세라티코리아 제공

다카유키 기무라(Takayuki Kimura) 마세라티 코리아 총괄은 “그레칼레를 선택하는 고객의 취향과 니즈를 고려해 성능, 편의사양, 서비스 만족도 등 경쟁력 있는 프로그램을 구성한 캠페인을 기획했다”며 “도로 위 남다른 존재감을 선사하는 마세라티의 럭셔리 SUV의 감성과 특별한 혜택을 통해 더 많은 국내 고객이 그레칼레의 매력을 경험하시길 바란다”고 전했다.

한편 그레칼레 스페셜 모델 가격은 1억 1880만원이다.

포함된 옵션은 △파노라마 선루프 △클라이밋 패키지(앞좌석 통풍, 뒷좌석 열선 시트, 열선 가죽 스티어링 휠, 열선식 앞유리 와셔 노즐) △테크 어시스턴트 패키지(헤드업 디스플레이, 적외선 차단 윈드쉴드, 무선 충전, 웨어러블 키) 등이다.

