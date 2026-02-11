김윤덕 "민간 용적률 상향은 집값 상승 우려 있어 공론화 필요"

홍찬선 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관은 11일 "민간 용적률을 높일 경우 단기적으로 집값 상승을 부추길 수 있는 위험성이 있어 공론화 필요성이 있다"고 말했다.

김 장관은 이날 오전 1기 신도시(고양) 정비사업 선도지구를 방문한 자리에서 이같이 말했다.

김윤덕(가운데) 국토교통부장관이 11일 경기도 고양시의 한 아파트 단지를 찾아 이동환(오른쪽) 고양시장의 안내를 받으며 1기 신도시(고양) 정비사업 선도지구 진행상황 현장점검을 하고 있다. 뉴시스

김 장관은 다만 "정부가 공공주도 공급에만 치중한다는 것은 오해"라며 "공공과 민간의 재건축·재개발을 모두 활성화하겠다"고 말했다.

또 도시개발보다는 주택공급에 방점을 두고 정책을 펼친다는 뜻을 밝혔다.

김 장관은 "지난 몇 년간 주택공급이 사실상 절벽에 가깝고, 투기 세력이 기승을 부릴 수 있는 위험성이 있기 때문에 지금 현 시점에서는 주택 공급에 방점을 두고 진행하는 게 좋겠다"고 덧붙였다.

추가 공급대책에 대해 김 장관은 "1.29 추가 대책은 워낙 공급량이 절벽이다 보니 수도권에 있는 우리 주민들의 갈증이 많아 좀 더 서두른 것도 있다"며 "추가 대책 문제에 대해서는 저는 부동산 안정을 위해 계속적으로 관계 기관과 협의하고 준비하고 있다"고 설명했다.

