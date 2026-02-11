광주 보수단체 "중국대사 정율성 흉상 복원 요구는 내정간섭"

김혜인 기자 = 광주 지역 보수 성향 시민단체들이 다이빙 주한 중국대사의 광주 방문과 정율성 관련 발언을 '내정간섭'이라 주장하며 규탄했다.



정율성 공원 조성 철폐 범시민연대 등 38개 단체는 11일 공동 성명을 내고 "다이빙 대사의 외교적·문화적 교류 차원의 방문은 환영하지만 특정 인물 기념사업과 관련해 지방정부에 영향을 미치려는 발언은 부적절하다"고 주장했다.

광주 남구 양림동 정율성로 거리전시관 모습. 연합뉴스

이들 단체는 "다이빙 대사가 최근 광주를 방문해 국립5·18민주묘지를 참배하고 정율성 거리 전시관 일대를 찾은 데 이어 강기정 광주시장을 만나 철거된 정율성 흉상 복원 취지의 의견을 전달한 것으로 알려졌다"며 "이는 명백한 내정간섭"이라고 지적했다.



또 정율성의 이력과 과거 기념사업 추진 경과를 거론하며 "그동안 음악축제·동요대회 중단과 관련 시설 철거 요구 집회를 이어왔다"며 "외교관이라는 지위를 이용해 자국의 특정 인물의 흉상을 복원하도록 사실상 압력을 행사하는 것은 명백한 내정간섭이며 심각한 외교적 침략이다"고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지