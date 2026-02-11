경찰 수사에 소녀상 떠난 보수단체…4년 만에 돌아온 정의연

이율립 기자 = 일본군 '위안부' 피해자를 모욕한 혐의로 경찰 수사를 받는 강경 보수단체들이 '평화의 소녀상' 옆 집회를 중단하자 정의기억연대가 약 4년 3개월 만에 이곳으로 돌아왔다.



정의연은 11일 낮 12시 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근 소녀상 바로 앞에서 제1739차 '일본군성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위'를 열었다.

11일 서울 종로구 주한일본대사관 앞 평화의 소녀상 인근에서 일본군성노예제 문제해결을 위한 수요시위가 열리고 있다. 뉴시스

강경보수 성향 시민단체 자유연대, 위안부법폐지국민행동 등이 선순위 신고자로 이곳을 선점하면서 정의연은 2021년 11월 제1천516차 수요시위부터는 소녀상에서 수십m 떨어진 연합뉴스빌딩 앞이나 국세청 옆 도로 등 주변을 전전해야 했다.



이나영 정의연 이사장은 "지난 몇 해 동안 이 자리는 입에 담을 수 없는 말과 행동으로 역사를 부정하고 피해자들을 모욕하는 이들에 의해 사실상 점거돼왔다"며 "피해자들의 고통을 외면하지 않겠다고 약속한 여러분의 진심 어린 마음과 연대의 손잡음이 이 자리를 가능하게 했다"고 말했다.



이날 수요시위에 참석하기로 했다가 국회 일정으로 못 온 더불어민주당 서영교 의원은 응원 메시지를 보냈다. 서 의원은 일본군 위안부 피해자 보호법 개정안을 조속히 통과시키겠다고 했다.



강경 보수단체들이 집회를 열지 않은 이날 수요시위는 비교적 차분한 분위기에서 진행됐다. 매주 수요일마다 이곳은 위안부법폐지국민행동과 이들에 항의하는 진보성향 유튜버 등의 고성으로 소란이 이어졌다.



경찰은 혹시 모를 상황에 대비해 소녀상을 둘러싼 바리케이드는 유지했다.



소녀상 철거를 주장하는 위안부법폐지국민행동 김병헌 대표는 지난 7일 페이스북을 통해 '거리 투쟁'을 당분간 중단한다고 밝혔다.



그는 작년 12월 서초구 서초고와 성동구 무학여고 정문 앞에서 '교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나'라는 등의 현수막을 펼쳐 든 혐의 등으로 경찰 수사를 받고 있다.



앞서 이재명 대통령은 김 대표 등을 향해 "얼빠진 사자 명예훼손"이라며 강하게 질타한 바 있다.

