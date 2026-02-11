與강득구, '대통령 합당 찬성' SNS글 논란에 "실수…사실 아냐"

최평천 안정훈 기자 = 더불어민주당 강득구 최고위원이 이재명 대통령은 조국혁신당과의 합당에 찬성한다는 취지의 SNS 글을 올렸다가 삭제한 것을 두고 정치권에서 논란이 벌어진 가운데 강 최고위원이 11일 이 글에 대해 "의원실 내부 실수"라고 해명했다.

강 최고위원은 이날 페이스북 글을 통해 "사실과 전혀 부합하지 않는 글이 계정에 올라간 것을 확인하고 바로 삭제를 지시했다"면서 "의원실 내부 실수라 대응하지 않았지만, 이를 두고 온갖 억측과 흑색선전이 난무하고 있어 밤새 고통스러웠다"고 말했다.



이어 "어렵게 합당 논란을 정리한 시점에 사실과 다른 글로 오해를 부르고 누를 끼친 점 정중히 사과드린다"고 적었다.



앞서 강 최고위원은 전날 혁신당과의 합당 논의 중단이 발표된 야간 최고위 직전 페이스북에 "홍익표 (정무)수석이 전한 대통령의 입장은 통합 찬성"이라며 "현재 상황상 지선 이전 통합은 어렵지만, 지선 이후에 합당하고 전대는 통합 전당대회로 했으면 하는 것이 대통령의 바람이라고 한다"는 글을 올렸다.



강 최고위원은 해당 글에서 "합당에 관한 입장을 발표하면 바로 수임 기구를 준비했으면 좋겠다는 대통령 입장까지 전달받았다"며 "대통령실에서는 다음 주 통합과 연동된 이벤트까지 계획을 하고 있다고 한다"고 말했다.



강 최고위원은 해당 SNS 글을 전날 게시 직후 삭제했으며 이날 국민의힘은 이 글이 이 대통령의 불법 당무 개입을 자인한 것이라고 공세를 폈다



강 최고위원은 이날 국회에서 기자들을 만나 삭제된 글이 '김민석 국무총리에게 보고하는 것이었나'라는 질문을 받고 "그런 것 아니다"라고 부인했다.

