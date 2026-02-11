우창윤 "'먹는 위고비' 100% 사기…조잡한 마케팅"

신지아 인턴 기자 = 내분비내과 전문의 우창윤이 다이어트 약 '먹는 위고비'가 100% 사기라고 말했다.

그는 지난 10일 공개한 유튜브 예능 '신여성'에 게스트로 출연했다.

내분비내과 전문의 우창윤이 지난 10일 공개한 유튜브 예능 '신여성'에 게스트로 출연했다. 유튜브 채널 '롤링썬더' 캡처

우창윤은 "국내에서 '먹는 위고비'라고 판매하는 게 있는데 다 사기"라며 "너무 분해서 제 소셜미디어에 캡처해서 올린 적도 있다"고 했다.

그는 "'먹는 위고비'는 우리나라에 없다. 성분 자체도 말도 안 되는 걸 아주 조잡하게 마케팅 해서 파는 것"이라고 말했다.

이선민은 "이거 이외에 '마운자로'나 '위고비'가 실제로 도움이 되냐"고 했다.

우창윤은 "굉장히 도움 많이 된다. 비만인 분들이 사용했을 때 심근경색, 뇌졸중, 전체 사망률이 20% 가까이 줄었다"고 말했다.

그는 "미국에서 '위고비' 비만과 관련된 사망을 예방한 사람이 수십만 명 될 수 있다는 보고들이 나오고 있다"고 했다.

우창윤은 "문제는 이게 몸의 대사 변화를 많이 일으켜서 먹는 과정에서 교육이나 프로그램을 반드시 하게 돼 있다. 우리나라만 이걸 안 하고 있다"고 말했다.

<뉴시스>

