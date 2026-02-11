메가스터디교육 김영편입, 2027학년도 대학편입 대비 자연계전문관 3월 개강

최근 3개년 서울∙수도권 주요대학 편입학 모집인원을 살펴보면, 인문계열보다 자연계열이 평균 46.8% 더 많은 인원을 모집한 것으로 나타났다. 2025학년도 기준 자연계열 경쟁률도 인문계열 대비 상대적으로 낮은 경쟁률을 형성하고 있다. 이에 따라 자연계 편입이 상위권 대학 진학의 기회로 여겨지고 있다.

이런 가운데 메가스터디교육 대학편입 대표 브랜드 (주)아이비김영 ‘김영편입’의 자연계전문관이 전국 주요 캠퍼스 3월 개강 소식을 알렸다. 주중반은 오는 3월 3일, 주말반은 3월 7일 각각 개강한다.

자연계 편입은 영어와 수학을 중심으로 한 균형 잡힌 학습 전략이 요구되는 만큼, 전문적인 준비가 중요하다. 메가스터디교육 김영편입은 이를 대비해 자연계전문관을 통해 체계적이고 집중도 높은 맞춤 커리큘럼을 운영하고 있다. 이를 기반으로 자연계전문관은 2026학년도 자연계 대학편입에서 이화여대 1단계 합격률 100%, 성균관대 1단계 합격률 80%를 기록한 바 있다고 설명했다.

메가스터디교육 김영편입의 자연계전문관에서는 자연계열 편입 전형을 타깃으로 한 전문 교수진의 맞춤형 강의와 함께 자연계열 맞춤 학습 시스템을 운영하고 있다. 자연계 전형에 최적화된 커리큘럼을 운영하며, 수학 중심의 수업 시간을 편성하여 합격을 위한 최적의 학습 밸런스를 맞추고 있다.

또한, 개인별 학습 효율을 극대화하기 위해 상위권 전용 클래스를 도입해, ‘상위권 ML 과정’과 ‘일반 AL 과정’으로 구성된 TWO-TRACK 수준별 커리큘럼을 운영하고 있다. 서바이벌 모의고사와 상위권 모의고사, Daily∙Weekly∙Monthly Test 등 상위권을 위한 자연계 전용 테스트도 제공한다.

특히, 합격까지 자연계 편입 전문 교수진과 전담 담임 선생님, 상위권 대학 합격생 출신 합격 멘토 등 자연계 편입 전문가가 All-Care를 통해 학습부터 생활, 성적, 멘탈 관리까지 수험 생활 전반을 관리해 준다.

이 외에도 정규 수업 이후 피드백 수업 실시, 수업 이후 몰입 자습 관리, 수학 교수&담임 2-TRACK 밴드 관리, 영어 어휘&수학 테스트 진행, 수준별 수업, 전용 강의실 등 학습 밀도를 높이는 관리 시스템을 운영하고 있다. 아울러 약점을 보완하고 강점을 강화하는 자연계 맞춤 간담회, 저점자 스터디, 자연계 특강 등의 자연계 특별 프로그램도 운영된다.

메가스터디교육 김영편입 관계자는 “자연계 편입은 영어와 수학 두 축의 조화로운 준비가 필요하며, 이를 위해서는 단순 암기를 넘어 전략적 학습이 필요하다”며 “2027학년도 대학편입 대비 자연계전문관에서는 합격을 목표로, 자연계 수험생이 기초부터 실전까지 체계적으로 대비할 수 있는 커리큘럼과 지원 시스템을 제공한다”고 설명했다.

이어 “그간 축적한 자연계 합격생 데이터를 바탕으로 전문적인 학습 관리 시스템과 평가 시스템을 운영하며, 평균 출석률 95%, 강의 수업 만족도 90.3%, 학생 관리 만족도 92.3% 등의 높은 수강생 만족도를 달성하고 있다”며 “3월 개강을 시작으로 자연계 편입 준비생들이 최적의 합격 환경 속에서 자신감을 가지고 시험에 임할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 전했다.

메가스터디교육 김영편입 자연계전문관에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지