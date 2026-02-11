성주 오리 농장서 조류인플루엔자 검출… 고병원성 검사 중

경북 성주 농장의 오리에서 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역 당국이 고병원성 여부를 조사 중이다.
경북도 방역 당국은 전날 오후 6시쯤 성주군 선남면의 농장에서 오리 출하 전 검사 중 조류인플루엔자 항원이 검출됐다고 11일 밝혔다. 도는 초동 방역 조치와 함께 정밀 검사를 진행하고 있다.
해당 농장에서는 오리 1만5000마리가 출하될 예정이었다. 검사 결과는 이날 오전 중 나올 것으로 보인다. 도 관계자는 “정밀 검사 결과 고병원성으로 확인되면 살처분과 축산시설 등에 대한 일시 이동 중지 등 관련 조치가 이뤄질 계획”이라고 말했다.
이보다 앞선 지난 7일 봉화군의 산란계 농가에서도 조류인플루엔자 의심 신고가 접수돼 확인 결과 고병원성 확진 판정을 받았다. 도는 고병원성 조류인플루엔자를 확인한 직후 확산을 차단하고자 도내 닭 농장과 관련 축산시설, 축산차량에 대해 일시 이동중지 조치를 내렸다. 또한 발생 농장의 산란계 39만 수를 긴급 살처분했다.
조류인플루엔자는 흔히 ‘조류독감’이라고 불린다. 병원성에 따라 고병원성과 저병원성 바이러스가 있는데 고병원성에 감염되면 폐사율이 100%에 이른다. 조류인플루엔자는 직접 접촉으로 전파되는데 감염 조류의 분변 1g에는 10만 내지 100만 마리 조류를 감염시킬 수 있는 고농도 바이러스가 들어있는 것으로 알려져 있다. 아직 치료제가 개발되지 않아 가금농장에서 발병하면 모두 살처분하는 것 외에는 전파를 막을 방법이 없다.
도 관계자는 “겨울철 한파로 소독이 어려운 여건이지만 축산농가에서는 차단방역을 위해 농장 내 사람과 차량의 출입을 철저히 통제하고 소독시설이 얼거나 동파되지 않도록 관리에 노력해 달라”고 당부했다.
