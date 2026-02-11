수원 보훈요양원 100병상 규모 증축…2027년 하반기 완공 예정

수도권 고령 국가유공자와 유가족 등에게 전문 요양서비스를 제공하는 수원 보훈요양원의 증축 공사가 본격화된다.

국가보훈부는 12일 오후 현 보훈요양원 옆 증축현장(경기 수원 장안구 하광교동)에서 수원 보훈요양원 증축 공사 기공식을 개최한다고 11일 밝혔다.

수원 보훈요양원 증축 공사 조감도. 국가보훈부 제공

기공식에는 권오을 국가보훈부 장관을 비롯해 윤종진 한국보훈복지의료공단 이사장, 보훈단체장 등 100여명이 참석할 예정이다.

보훈요양원은 가정에서 돌보기 어려운 국가유공자와 유가족들에게 24시간 전문적인 요양서비스를 제공한다.

수원을 비롯해 광주, 김해, 대구, 대전, 남양주, 원주, 전주 등에서 운영 중이다.

수원 보훈요양원은 현재 222병상을 확보하고 있다. 이번 증축 공사는 복권기금 256억원을 투입, 연면적 5847㎡에 지하 1층~지상 3층 규모로 추진된다.

요양실을 비롯해 물리치료실, 심리안정치료실, 재활치료실 등을 포함해 100병상이 추가되며, 내년 하반기에 완공할 예정이다.

