코르티스 마틴 "아일릿 '마그네틱' 작곡…저작권료에 오열"

신지아 인턴 기자 = 그룹 코르티스 멤버 마틴이 그룹 아일릿 노래 '마그네틱'(Magnetic) 저작권료를 보고 울었다고 말했다.

마틴·건호는 지난 10일 공개한 유튜브 예능 '살롱드립'에 게스트로 출연했다.

장도연은 "데뷔 전부터 작곡가로 이름을 알렸다더라"라고 했다.

마틴은 "감사하게도 회사에서 제가 작업 열심히 하는 걸 보고 작곡을 먼저 제안하셨다"고 말했다.

그는 "결과물을 못 만들더라도 배우는 게 많겠다 싶어 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 선배님 노래 '데자뷔'(Deja Vu)랑 당시 아일릿 선배님들이 데뷔하실 때라 '마그네틱' 작곡까지 참여했다"고 했다.

마틴은 "너무 잘 돼서 좀 많이 놀랐다. 다 선배님들 덕분"이라고 덧붙였다.

이어 그는 "처음에 저작권료를 어머니가 관리해주셨다"며 "부모님 전화를 받았는데 이번 달 저작권료 얼마 들어온지 아냐며 말해주셨다. 눈물이 나더라"라고 말했다.

장도연은 "건호가 보기엔 마틴 형이 저작권료 들어온 날과 아닌 날이 다르냐"고 물었다. 건호는 "숙소에 택배가 쌓여있는 곳이 있는데 혼자 신나게 택배를 열어보더라"라고 답했다.

