美 싱크탱크 "중국, 향후 10년 이내 대만 무력 점령하려 할 것"

인교준 기자 = 중국이 향후 10년 이내에 대만을 무력으로 점령하려 할 것이라는 미국 싱크탱크의 보고서가 나왔다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 11일 보도했다.



보도에 따르면 미 워싱턴 소재 애틀랜틱 카운슬은 전날 발표한 보고서를 통해 전문가 대상 설문 결과, 조사 대상의 70%가 10년 내 중국의 대만 침공을 예상했다. 이는 같은 질문에 대한 2024년의 50%, 2025년의 65%보다 증가한 수치라는 점에서 눈길을 끈다.

미국과 중국. 홍콩 SCMP 캡처

시진핑 중국 국가주석은 필요하다면 대만을 무력으로 통일하겠다는 의지를 여러 차례 피력해왔다. 국제사회에서는 장기 집권을 노리는 시 주석이 제21차 공산당 전국대표대회(당대회)가 열리는 2027년에 대만에 무력 도발을 할 가능성이 있다고 보고 경계하고 있다.



미국은 대만을 독립 국가로 인정하지 않으면서도 중국이 대만을 점령하려는 어떤 시도에도 반대한다는 점을 분명히 밝히며 대만에 무기 공급을 하고 있다.



애틀랜틱 카운슬의 멜라니 하트 선임고문은 "최근 상황을 지켜보면 대만이 중국에 더 가까운 방향으로 발전할 것으로 보고 중국 당국이 단기적으로 움직이지 않을 것"이라면서 "그러나 향후 2∼5년 사이에 중국은 대만의 국가적 위상을 약화하고 고립시키며 (무력 점령) 기회를 노릴 것"이라고 전망했다.



이런 가운데 설문 조사 대상의 58%는 10년 후인 2036년에는 중국이 세계 최대 경제 강국이 될 것으로 전망했으며, 33%만이 미국이 경제적 지배력을 유지할 것으로 예상해 주목됐다.



기술 혁신과 외교적 영향력 방면에서 10년 후에는 미중 양국이 '동등한 경쟁자'가 될 것이라는 전망이 나왔다.



조사 대상의 47%는 2036년에도 미국이 최고의 기술 강국을 유지할 것으로 봤고, 44%는 중국이 미국을 제치고 최고 자리에 올라설 것으로 관측했다. 외교 영향력에서도 38%는 미국 우위를, 33%는 중국 우위를 점쳤다.



군사 분야에선 미국 우세가 압도적이었다. 조사 대상의 73%는 2036년에도 미국이 최고의 군사대국을 유지할 것이라고 전망한 반면 24%만이 중국을 선택했다.



설문 조사는 각국 정부, 비영리단체 및 학술기관, 민간 부문의 지정학 전략가 등 447명을 대상으로 이뤄졌으며, 이들의 절반 이상이 미국인이고 75%는 50세 이상의 남성이라고 애틀랜틱 카운슬은 밝혔다.

<연합>

