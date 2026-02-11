美 휩쓴 ‘밴루엔’ 韓 상륙한다…투썸플레이스, 글로벌 디저트 시장 정조준

뉴욕 브루클린의 낡은 트럭 한 대에서 시작된 ‘아이스크림 혁명’이 서울 도심 한복판에서 재현될 전망이다. 전 세계 트렌드 세터들이 줄을 서서 기다리는 미국 슈퍼 프리미엄 아이스크림 브랜드 ‘밴루엔(Van Leeuwen)’이 투썸플레이스의 손을 잡고 마침내 한국 땅을 밟는다. 단순한 디저트 도입을 넘어, 인공 첨가물 없는 ‘순수의 맛’과 뉴욕 특유의 힙한 감성을 한국 소비자들에게 그대로 이식하겠다는 전략이다.

Pexels 제공

11일 투썸플레이스에 따르면 이번 계약은 2002년 브랜드 설립 이후 처음으로 체결한 해외 브랜드와의 협업이라는 점에서 업계의 비상한 관심을 모으고 있다.

밴루엔은 2008년 뉴욕 브루클린에서 아이스크림 트럭으로 첫발을 뗐다. 인공 첨가물이나 안정제를 배제하고 오직 최상급 재료 본연의 맛에 집중하는 ‘타협 없는 철학’은 금세 입소문을 탔다. 현재 미국 전역에서 100여 개의 직영 스쿱샵과 1만여 개의 리테일 채널을 운영하며 대중성과 프리미엄 가치를 동시에 잡았다는 평가를 받는다.

특히 밴루엔은 유제품 아이스크림뿐만 아니라 질감과 풍미를 완벽히 구현한 ‘데어리 프리(Dairy Free)’ 비건 아이스크림으로도 유명하다. 에드 시런, 카일리 제너 등 글로벌 셀럽들이 즐겨 찾는 브랜드로 알려지며 단순한 식품을 넘어 하나의 문화 아이콘으로 자리 잡았다.

이번 런칭은 F&B 시장에서 다수의 성공 신화를 쓴 문영주 회장의 전략적 판단이 주효했다. 투썸플레이스는 그간 쌓아온 다점포 운영 노하우와 브랜드 가치 창출 능력을 밴루엔의 감성과 결합해, 고도화된 한국 소비자들의 미식 수준을 공략할 방침이다.

문영주 회장은 “밴루엔은 투썸이 추구해온 프리미엄 디저트 경험의 완성형”이라며 “이번 런칭을 통해 국내 아이스크림 시장의 리더십을 강화하겠다”고 밝혔다. 벤 밴루엔 CEO 역시 “미식과 디자인에 대한 이해도가 높은 한국은 밴루엔에게 가장 매력적인 시장”이라며 파트너십에 대한 기대감을 드러냈다.

투썸플레이스는 연내 밴루엔의 한국 첫 스토어를 오픈하며 본격적인 사업 확장에 나선다. 이는 투썸이 글로벌 멀티브랜드 기업으로 도약하기 위한 첫 단추이기도 하다. 투썸플레이스는 이번 밴루엔 도입과 더불어 연내 미국 시장 직접 진출을 위한 사전 준비도 병행하고 있다.

업계 관계자는 “국내 프리미엄 디저트 시장이 세분화되는 시점에서 밴루엔의 등장은 기존 시장 구도를 흔드는 변수가 될 것”이라며 “투썸플레이스가 단순 커피 프랜차이즈를 넘어 글로벌 디저트 플랫폼으로 진화하고 있음을 뜻한다”고 분석했다.

