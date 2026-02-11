설 연휴 귀성길 ‘13일 오후 3시쯤부터 정체 시작’…오후 5시 ‘절정’

뉴시스

오는 14일부터 18일까지 이어지는 설 연휴에 귀성길은 연휴 전날인 13일 오후 5시쯤부터 정체가 본격화될 것으로 예상 됐다. 귀경길은 설 당일인 17일 가장 혼잡할 전망이다.

티맵모빌리티와 SK텔레콤은 명절 기간 수집된 빅데이터를 바탕으로 서울에서 각 주요도시별 이동 소요 시간 예측치를 11일 발표했다.

내용에 따르면 귀성길 교통은 연휴 전날인 13일 오후부터 혼잡도가 빠르게 증가할 전망이다.

귀성길 혼잡 시간대는 13일 오후 3시~5시 사이로 이 시간대 △서울-부산 구간은 6시간 2분 △서울-강릉 구간은 3시간 34분으로 혼잡한 흐름이 예측됐다.

△서울-광주 구간은 4시간 40분 △서울-대전 구간은 3시간 40분이 소요될 것으로 예상돼 평소보다 1시간 정도 더 걸릴 것으로 보인다.

15일 역시 귀성 차량이 집중되며 오전 7시부터 오후 4시까지 정체가 이어질 전망이다. △서울-부산 구간은 최대 6시간 2분 △서울-광주 구간은 5시간 △서울-강릉과 △서울-대전 구간은 3시간 19분으로 예상된다.

반면 연휴 초반 심야·이른 새벽 시간대인 13일 0시~7시, 14일 0시~4시, 14일 20시~15일 4시는 평소 수준의 흐름을 보일 전망이다.

귀경길은 설 당일인 17일이 연휴 기간 중 가장 혼잡할 전망이다. 17일 오전 7시부터 귀경 수요가 본격화되며 혼잡도가 서서히 증가해 오전 10시를 기점으로 정점에 달한 뒤 오후 8시까지 정체가 이어질 것으로 예상된다.

17일 부산 서울 구간의 예상 소요 시간은 8시간 53분으로 평소 대비 무려 2배 가까이 늘어날 것으로 예측됐다. △광주-서울 구간은 6시간 45분 걸릴 전망이며 △강릉-서울과 △대전-서울 구간도 각각 4시간 30분 내외로 가장 혼잡할 것으로 나타났다.

서울에서 지방으로 이동하는 역귀경길도 설 당일인 17일에 혼잡이 가장 클 것으로 전망된다.

17일 오전 서울에서 출발할 경우 △서울-부산 구간은 최장 7시간 이상 △서울-광주는 약 5시간 △서울-대전은 약 3시간 30분이 소요될 것으로 분석되는 등 연휴 당일에는 양방향 모두에서 교통 혼잡이 예상된다.

연휴 마지막 날인 18일에는 비교적 안정된 교통 흐름이 예상되지만, 오전 11시부터 오후 3시까지는 귀경 차량이 몰리며 일부 구간에서 간헐적 정체가 발생할 전망이다.

한편 현대차·기아, 한국GM, 르노코리아, KG모빌리티 등 국내 완성차업체와 중국 전기차 업체 비야디(BYD)가 설 연휴를 맞아 자동차 무상점검 서비스를 진행한다.

국내 완성차 업체들은 오는 11일부터 13일까지 연휴 전 3일간 차량 무상점검 서비스를 한다. BYD는 11~13일에 더해 19~25일(주말 휴무)까지 진행한다.

각 회사는 엔진·공조장치 상태, 타이어 공기압·마모상태, 브레이크·패드 마모도, 냉각수·오일류, 와이퍼, 퓨즈 상태 등을 점검한다.

KGM은 전기차의 경우 배터리를 비롯해 히터캐빈 냉각수 및 구동 모터 냉각수 점검 등을 진행한다. BYD는 배터리 상태, 차량 하부 등도 점검한다고 각각 안내했다.

현대차·기아는 각 브랜드의 고객 서비스 스마트폰 앱에서 무상점검 쿠폰을 발급받은 뒤 전국의 블루핸즈·오토큐 등을 방문하면 된다.

한국GM은 375개 협력 서비스센터, 르노코리아는 7개 직영 서비스센터와 361개 협력 서비스센터, KG모빌리티는 2개 직영 서비스센터와 310개 협력 서비스센터, BYD는 전국 17개 오토 서비스센터에서 점검을 진행한다.

