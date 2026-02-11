“여친 놔두고 바람 피웠어요”…올림픽 메달리스트 폭탄발언에 ‘술렁’

“6개월 전 인생의 사랑을 만났지만, 여자 친구를 두고 바람을 피웠습니다.”
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 바이애슬론 종목에서 동메달을 딴 노르웨이 선수가 경기가 끝난 뒤 자신이 바람을 피운 사실을 고백해 관심이 증폭되고 있다.
노르웨이 바이애슬론 남자 대표팀의 스투를라 홀름 레그레이드(28)는 10일(한국시간) 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 바이애슬론 남자 20㎞ 개인 경기에서 52분19초8을 기록, 동메달을 목에 걸었다. '대표팀 동료' 요한올라브 보튼(51분31초5)과 에릭 페로(프랑스·51분46초3)에 뒤를 이었다.
2022년 베이징 대회에서 4×7.5㎞ 릴레이 종목 금메달리스트인 레그레이드는 두 대회 연속 메달의 기쁨을 맛봤다.
하지만 레그레이드는 경기 직후 인터뷰에서 메달의 기쁨을 표현하는 대신, 갑자기 자기 잘못을 참회하는 듯한 모습을 보였다.
레그레이드는 노르웨이 방송사 NRK와 인터뷰에서 “6개월 전에 제 인생의 사랑을 만났다. 세상에서 가장 아름답고 다정한 사람이었다”면서 “3개월 전 인생 최대 실수를 범했다. 그녀를 배신하고 바람을 피웠다”고 눈시울을 붉혔다.
이어 그는 “일주일 전에 내가 저지른 일을 그녀에게 털어놨다”며 “많은 분이 이제 저를 다른 눈으로 바라보겠지만, 제 눈에는 오직 그녀만 있다. 지금 이런 말을 해서 무엇을 얻을 수 있을지 모르겠지만 최근 운동은 뒷전이었다. 메달을 그녀와 나누고 싶다”고 솔직한 심경을 전했다.
