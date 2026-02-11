설 귀성길 13일 오후부터 정체…귀경은 17일 '최대 혼잡'

오지은 기자 = 이번 설 연휴 귀성길은 13일 오후부터 정체가 시작되고 귀경길은 설 당일인 17일에 가장 혼잡할 전망이다.



티맵모빌리티와 SK텔레콤[017670]이 명절 기간 이동 빅데이터를 바탕으로 설 연휴 기간 이동 소요 시간 예측치를 11일 발표했다.

설 연휴 고속도로 모습. 연합뉴스

티맵은 설날이 연휴 후반에 위치해 귀성 수요는 연휴 초반으로 분산되지만, 귀성 수요는 연휴 후반에 집중돼 귀경길 혼잡이 상대적으로 더 클 것이라고 예상했다.



귀성길 혼잡시간대는 13일 오후 3∼5시로 서울∼부산은 6시간 2분, 서울∼강릉은 3시간 34분으로 예측됐다.



서울∼광주는 4시간 40분, 서울∼대전은 3시간 40분이 소요될 것으로 예상됐다.



15일도 귀경 차량이 집중되며 오전 7시부터 오후 4시까지 정체가 이어질 전망이다.



서울∼부산은 6시간 2분, 서울∼광주는 5시간, 서울∼강릉과 서울∼대전은 3시간 19분으로 평소보다 20∼30분 더 소요될 예상이다.



귀경길은 설 당일이 17일이 연휴 기간 중 가장 혼잡할 전망이다.



17일 부산∼서울의 예상 소요 시간은 8시간으로 평소 대비 2배로 늘어날 것으로 예측됐다.



광주∼서울은 6시간 45분, 강릉∼서울과 대전∼서울도 4시간 30분 내외가 될 것으로 보인다.



서울에서 지방으로 이동하는 역귀경길도 17일에 혼잡이 가장 클 것으로 예상됐다.



17일 오전 서울에서 출발할 경우 부산 구간은 최대 7시간, 광주는 5시간, 대전은 3시간 30분이 소요된다고 나타났다.



18일은 안정된 차량 흐름이 나타나지만, 오전 11시부터 오후 3시까지 귀경 수요가 집중될 전망이다.



티맵은 이번 설 연휴부터 고속도로 휴게소 화장실 혼잡도 서비스를 모바일 앱에서 제공한다.

