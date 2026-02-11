쓰레기소각장 폐열로 하우스 온도 조절…이천시, 전국 첫 모내기

경기 이천시가 10일 호법면 안평리의 한 비닐하우스에서 올해 첫 모내기 행사를 열어 영농의 시작을 알렸다.

이천시에 따르면 이날 열린 ‘이천쌀 첫 모내기 행사’는 전국 최고 품질을 자랑하는 이천쌀의 브랜드 가치를 알리고, 농업인의 자긍심을 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 이천시 관계자와 농업인 단체, 지역 주민 등이 참석했다.

경기 이천시 호법면 안평리 일원에서 열린 ‘이천쌀 첫 모내기 행사’. 이천시 제공

모내기에 사용된 벼 품종은 극조생종인 ‘진부올벼’이다. 저온에 강하고 생육기간이 짧아 다른 지역보다 이른 시기에 모내기를 할 수 있다.

이천시 관계자는 “시가 추진하는 고품질 쌀 생산 기반 구축과 선도 농업기술 보급을 대변한다”고 전했다.

이천쌀은 비옥한 토양과 깨끗한 물, 큰 일교차 등 최적의 재배 환경을 토대로 전국적으로 품질을 인정받고 있다. 이번 첫 모내기 행사는 이천쌀의 경쟁력을 다시 확인하는 계기라고 시는 설명했다.

행사에선 연동하우스(면적 990㎡) 전체에 벼를 심었다. 벼의 수확 시기는 6월로 예상되며 수확 예상량은 240㎏으로 예상된다. 국내 다른 지역에 비해 3개월가량 모내기가 빨랐는데, 인근 이천 광역 쓰레기소각장에서 나오는 폐열로 하우스 내부 온도를 20도로 유지할 수 있었기 때문이다.

김경희 시장은 “첫 모내기 행사는 단순한 영농 행사를 넘어 이천 농업의 기술력과 미래 가능성을 보여주는 상징적인 자리”라며 “앞으로도 체계적 영농 지원과 철저한 품질 관리를 통해 이천쌀의 명성을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

