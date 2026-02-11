‘막영애’ 김산호, 김현숙에 실제로 설렜나…“철저한 비즈니스”

유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자' 화면 캡처

배우 김산호가 배우 김현숙과 과거 드라마서 호흡과 관련해 철저한 비즈니스 관계라고 말했다.

그는 지난 9일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에 올라온 영상에 출연했다.

김산호는 tvN 드라마 '막돼먹은 영애씨' 시리즈에 캐스팅에 "그때 작가님들이랑 술을 한 잔 먹으면서 밥을 먹었는데 노래방을 가자더라"라고 했다.

김현숙은 "그 사람들 지금 같았으면 잡혀갔다"고 말했다.

김산호는 "매니저 누나한테 가서 말했더니 가야 된다고 했다. 가서 한 3시간을 놀았는데 기억이 사라진 채로 집에 갔었다"고 덧붙였다.

김현숙은 "작가들이 이 사람의 실제 모습을 잘 잡아냈다"고 했다.

김산호는 촬영 당시 김현숙과 설렌 적 있었냐는 질문에 "저희는 철저히 비즈니스 관계"였다"며 "서로 원활한 연애 활동을 하고 있었다"고 말했다.

그는 "질문을 보내주신 분들이 실제로 그랬으면 하고 원하셨던 것 같다"고 했다.

한편 김산호는 지난 2015년 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

