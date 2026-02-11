검색

‘용인 성복고 재학생’ 유승은…이상일 시장 “참으로 자랑스럽다”

입력 : 수정 :
용인=오상도 기자 sdoh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

“스노보드 빅에어에서 한국 여자 선수가 올림픽 무대를 밟은 건 유승은 선수가 처음이라고 합니다. 첫 출전에 단번에 동메달 획득이라는 쾌거를 이뤘으니 놀라운 일이 아닐 수 없습니다.”

 

이상일 용인특례시장은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 종목에서 입상한 유승은 선수에게 “참으로 자랑스럽다”며 감사의 뜻을 표했다.

유승은 선수. 연합뉴스
유승은 선수. 연합뉴스

유승은 선수는 용인 수지구 성복고등학교에 재학 중이다. 

 

이 시장은 “용인시와 대한민국을 빛낸 유승은 선수에게 110만 시민을 대표해 축하와 감사의 뜻을 전한다”며 “뒷바라지를 잘 해주신 가족과 학교 관계자들께도 깊은 감사와 축하의 인사를 드린다”고 말했다.

 

이어 “은메달리스트와의 점수 차이가 1.25점에 불과했다고 하니 유 선수의 기량은 이미 세계 최정상급에 도달했다고 볼 수 있다. 보드를 타고 30m가 넘는 슬로프를 활강해 대형 점프대에서 도약하고, 점프와 회전, 비거리, 착지까지 종합적으로 평가하는 고난도 종목에서 메달을 획득해 너무나 자랑스럽다”고 말했다.

 

그러면서 “올림픽을 불과 며칠 앞두고 만 18세가 된 유승은 선수가 어린 나이에 처음 출전한 올림픽에서 당찬 도전으로 메달리스트가 된 만큼 유 선수가 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 기대된다”며 “유승은 선수의 앞날에 더 큰 영광이 있기를 기원하고 대한민국 선수단의 선전도 함께 응원한다”고 덧붙였다.

 

현재 용인시는 다양한 분야에서 지역 체육 활동을 지원하고 있다. 용인시청에는 높이뛰기 국내 최강자 우상혁 선수가 몸담고 있으며 전 프로골퍼 박세리 선수는 ‘SERI PAK with 용인’을 개장해 후진 양성에 힘을 보태고 있다. 용인 시민프로축구단 ‘용인FC’도 지난달 창단식을 열고 올해부터 K2리그에 참여한다. 


용인=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

이민정 '여신 미소'
  • 이민정 '여신 미소'
  • 신혜선 '반가운 손인사'
  • 신세경
  • 아이유, 숙녀·소녀 오가는 청순 비주얼