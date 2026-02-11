취업자 13개월만 최소폭 증가…청년 고용 부진에 고령층도 위축

지난달 취업자 수가 10만명을 기록하며 1년여 만에 최소폭 증가했다. 청년층 고용 부진이 지속되고 고령층 일자라도 위축된 것으로 분석된다.

11일 국가데이터처의 고용동향에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2798만6000명으로 전년 동월 대비 10만8000명 증가했다. 지난달 취업자 수 증가폭은 지난 2024년 12월(-5만2000명) 이후 가장 작았다.

취업자 수 증가 폭은 작년 9월 31만2000명에서 10월 19만3000명으로 줄었다가 11월 22만5000명으로 늘었으나 12월에는 다시 16만8000명으로 축소됐다.

연령대별로는 청년층(15∼29세) 취업자가 17만5000명 감소했다. 40대에서도 3000명 줄었다.

그간 고용시장을 이끌던 고령층 일자리도 위축됐다. 60세 이상 취업자는 14만1000명 늘었다. 2021년 1월(-1만5000명) 이후 최소폭 증가했다.

산업별로는 제조업과 건설업의 고용 부진이 이어졌다. 농림어업(-10만7000명), 전문과학·기술 서비스업(-9만8000명), 공공행정·사회보장(-4만1000명) 등에서 감소했다. 제조업은 2만3000명, 건설업은 2만명 각각 줄어 감소세가 계속됐다.

실업자는 121만1000명으로 1년 전보다 12만8000명 증가했다. 비경제활동인구 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 11만명 증가했다.

