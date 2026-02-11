“구준엽과 400억 유산 다툼” 보도에…故서희원 母 “그는 내 아들”

사진=온라인커뮤니티, 쉬시위안 SNS.

댄스듀오 '클론' 출신 구준엽(56)이 부인 서희원의 유산을 두고 장모와 갈등 중이라는 보도가 나왔다. 이에 대해 서희원 측 유가족은 “의도가 매우 불순하다”며 해당 내용을 전면 부인했다.

10일 대만 매체 미러 위클리에 따르면, 서희원 어머니 A는 딸 유산 관련 변호사를 고용하며 구준엽을 경계해왔다. 매체는 "서희원이 번 돈은 물론 주택담보대출과 신용카드 대금까지 A가 관리했다"며 "구준엽 역시 변호사를 선임하면서 장모와 사위 간 치열한 유산 분쟁이 벌어지고 있다"고 주장했다.

A는 "구준엽은 내 아들과 다름없다"며 반박했다. 서희원 동생 서희제 역시 소속사를 통해 "이런 루머를 퍼뜨리는 사람들은 정말 불순하고 악의적"이라며 불쾌해 했다.

그러면서 "형부는 언니에게 순수한 사랑을 베풀어 진정한 행복을 누릴 수 있게 해줬다. 항상 감사할 것"이라며 "형부는 우리 가족이므로 절대 해치지 않을 거다. 제발 루머와 험담을 멈춰 달라"고 했다.

서희원 유산은 최소 10억대만달러(약 460억원)에 달한다. 대만 법률상 구준엽과 미성년 자녀 2명 등 총 3명에게 1/3씩 균등하게 분배된다. 구준엽은 지난해 2월 "모든 유산은 생전 희원이가 사랑하는 가족을 지키기 위해 피땀 흘려 모아 놓은 것이기에 나의 권한은 장모님께 모두 드릴 생각"이라며 "아이들의 권한은 나쁜 사람들이 손대지 못하도록 변호사를 통해 성인이 될 때까지 보호해 주도록 법적인 조치를 취하려 한다"고 했다.

한편 서희원은 지난해 2월2일 가족과 일본 여행 중 독감으로 인한 폐렴 및 패혈증으로 사망했다. 구준엽과 2022년 2월 재혼한 지 3년 만이다.

두 사람은 1998년께 만나 약 1년간 교제했으며, 23년 만에 재회해 부부가 됐다. 서희원은 2011년 왕소비와 결혼, 1남1녀를 뒀다. 10년 만인 2021년 11월 이혼했다. 구준엽은 초혼이었다.

고인 1주기를 맞아 2일 대만 금보산(진바오산) 추모공원에서 제막식을 진행했다. 두 손을 가슴에 포갠 흰색 동상으로, 눈을 감은 채 평온한 미소를 짓고 있다. 조각상이 공개되자, 유족은 오열했다.

