“출근길 마스크 챙기세요”…전국 곳곳 미세먼지, 빙판길 ‘주의’ [오늘날씨]

수요일인 11일은 전국이 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다. 수도권을 비롯한 일부 지역에서는 미세먼지가 ‘나쁨’ 수준까지 치솟을 것으로 보여 호흡기 관리에 주의가 필요하다.

서울 중구 서울로7017에서 바라본 도심이 뿌옇게 흐려져 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 오전까지 제주에는 비나 눈이 오는 곳이 있겠고, 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 경북 서부 내륙, 전라권, 경남 서부 내륙에서는 빗방울이나 눈이 조금 날리는 곳이 있겠다.

강수량은 제주 1㎜ 내외, 제주 산지의 적설량은 1㎝ 정도로 예상된다.

비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 미끄러운 곳이 있겠으며, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야겠다.

이날 아침 최저기온은 -4~3도, 낮 최고기온은 4~12도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 0도, 인천 0도, 수원 -1도, 춘천 -4도, 강릉 2도, 청주 0도, 대전 0도, 전주 0도, 광주 1도, 대구 2도, 부산 3도, 제주 7도다.

낮 최고기온은 서울 5도, 인천 4도, 수원 -5도, 춘천 -6도, 강릉 9도, 청주 6도, 대전 7도, 전주 7도, 광주 9도, 대구 9도, 부산 12도, 제주 10도다.

미세먼지 농도는 수도권·강원영서·충청권·광주·전북·대구·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만, 전남·부산·울산·경남은 저녁부터 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지