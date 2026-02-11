“지선 前 합당 추진 않겠다”… 정청래 ‘밀어붙이기’ 공식 철회

더불어민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 추진을 공식 철회했다. 당내 거센 반발을 이기지 못하면서다. 진보 진영의 결속력 강화를 위한 합당은 필요하지만 선거를 앞두고 절차와 원칙이 결여된 합당 논의에 동의할 수 없다는 다수 의원 비판을 극복하지 못했다. 갑작스러운 합당론으로 의원 불만을 산 데다 당청 관계까지 불편해졌다는 책임론이 불가피해졌다. 정 대표 리더십에 상당한 타격이 예상된다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 결과를 발표하고 이언주 최고위원과 악수하고 있다. 연합뉴스

민주당 최고위원회의는 10일 심야 최고위원회의 후 혁신당과의 합당 건과 관련해 지방선거 전 협상 논의를 중단하기로 했다고 정청래 대표가 밝혔다. 정 대표는 “(합당 제안은) 오직 지방선거 승리와 이재명 정부 성공을 위한 충정이었다”며 “그러나 통합 제안이 당 안팎에서 많은 우려와 걱정을 가져왔다. 통합을 통한 상승 작용 또한 어려움에 처한 것이 사실”이라고 했다. 정 대표는 이어 “여러 자리를 만들어 국회의원님들의 말씀을 경청했고 민주당 지지층 여론 조사 지표도 꼼꼼히 살펴보았다”며 “이 과정에서 더 이상의 혼란을 막아야 한다는 당 안팎의 여론을 무겁게 받아들이지 않을 수 없었다”고 중단 배경을 설명했다.



합당을 완전히 중단하지는 않았다. 최고위는 연대와 통합을 위한 추진 준비위원회(준비위) 구성을 결정하고 혁신당에도 준비위 구성을 제안하기로 했다. 지방선거 후에는 준비위를 중심으로 통합을 추진하기로 했다. 정 대표는 “그동안 통합 논의 과정에 서 있던 모든 일들은 저의 부족함 때문”이라며 “국민 여러분과 민주당 당원들, 그리고 혁신당 당원들에게 사과드린다”고도 했다.



앞서 오전 있었던 민주당 의총에서도 합당 추진 반대 의견이 대세를 형성했다. 박수현 수석대변인은 의총 후 취재진에 “의원들 (의견은) 대체로 (혁신당과의) 통합 필요성을 고려하나 현 상황에서 합당 추진은 어렵다는 것”이라고 전했다. 비공개로 진행된 의총에서 발언한 의원은 20여명으로 전해졌다. 일부 의원은 당 최고위가 이번 분란에 대해 사과해야 한다고 주장했다고 한다. 비당권파인 이언주·황명선·강득구 최고위원이 연일 날 선 발언을 공개적으로 해 당원들이 선출한 당대표의 위신을 실추시키고 혼란을 키웠다는 취지다. 민주당 한 의원은 “정 대표의 리더십에 많은 의원이 의문을 가질 만한 상황”이라며 “정 대표의 돌직구 스타일이 언제든지 또 다른 갈등을 유발할 수 있어 염려된다”고 말했다.

