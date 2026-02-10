한남대 ‘한남기독교전시관’ 개관… 한국 최초 한글번역본 성경 전시

한남대학교가 개교 70주년을 앞두고 미국 남 장로교 선교사들이 남긴 자료와 유품을 선보이는 ‘한남기독교전시관’을 개관했다.

한남대는 10일 문을 연 한남기독교전시관에서 한남대 미국 남장로교의 선교 과정과 한남대 설립 당시의 창학이념 정체성과 선교 역사를 담은 소장품과 유품 등을 선보였다.

한남대 중앙박물관은 설립위원을 비롯한 남장로교 선교사 25인이 남긴 소장자료 등 1183점과 한남대학의 설립 과정 등 역사 자료 2500여 점을 소장하고 있다. 한남대는 이 가운데 기독교 자료 44점, 대학 역사 자료 30점 등 희귀자료 총 74점을 한남기독교전시관에 기증했다.

기독교전시관에선 한국 최초의 구약한글번역본인 ‘시편촬요’(1898년)를 비롯해 동양서원에서 발행한 한글주석서인 ‘유다셔주셕’ 등 20책(1911-1913), 최초의 장로교·감리교 연합 찬송가인 ‘찬숑가’(1909년), 장로교 최초의 신학교인 대한예수교장로회신학교(평양신학교) 교재와 강의노트(1911-1932년) 등을 볼 수 있다.

한남대 설립 당시의 상징물과 한남대 설립 당시의 설립인가서, 본관설계도, 대학신문 창간호, 1회 학생 모집요강, 졸업앨범 등의 역사 자료도 상설 전시한다.

이승철 한남대 총장은 “개교 70주년을 맞아 한남대 구성원들에게 한남대 역사를 알리고 지역에 전파된 기독교의 역사를 알 수 있는 시간이 될 것”이라고 말했다.

