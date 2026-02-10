포항시, 설 명절 맞아 경북 유일 생존 위안부 피해자 어르신 위문

경북 포항시는 설 명절을 앞둔 10일 경북 지역 유일의 일본군 위안부 피해 생존자인 박모(98) 어르신 자택을 방문해 깊은 위로와 감사의 마음을 전했다고 10일 밝혔다.

이번 방문은 설을 맞아 역사의 아픔을 간직한 어르신의 안부를 세심하게 살피고, 우리 사회가 잊지 말아야 할 역사의 산증인께 깊은 예우와 존경의 마음을 전하고자 마련됐다.

이원한 여성가족과장은 10일 경북 지역 유일의 일본군 위안부 피해 생존자인 박모(98) 어르신 자택을 방문해 깊은 위로와 감사의 마음을 전하고 있다. 포항시 제공

이날 포항시 관계자는 어르신의 건강 상태와 주거 환경 등을 확인하고, 일상생활에 불편한 점은 없는지 살폈다.

현재 경북 지역 내 생존자는 박 어르신 1명이며, 전국적으로도 생존자가 6명에 불과해, 행정 차원의 각별한 돌봄과 세심한 지원이 필요한 실정이다.

이원한 여성가족과장은 “어르신께서 평안하고 건강하게 설 명절을 보내실 수 있도록 가족의 마음으로 세심히 살피겠다”며 “앞으로도 정기적인 방문과 맞춤형 의료 지원 등 밀착형 복지 서비스를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 포항시는 매월 1회 이상 박모 어르신 댁을 방문해 건강 및 생활 상태를 상시 확인하고 있다.

또한 명절마다 진행하는 특별 위문을 비롯 의료·복지 연계 지원을 이어가며 안정적인 생활을 돕고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지